Eubigheim: Vision von ballspielenden Kindern schon bald Realität

Eubigheim. Angesichts des pünktlich zum Spatenstich einsetzenden kurzen, heftigen Schneeschauers und des kalten Windes erwiesen sich kurz behoste Sportler, die lachend den Ball übers Netz pritschen oder sich beim Zumba-Work-Out rhythmisch bewegen als schwer vorstellbar. Doch wäre – wäre das Kleinspielfeld schon fertig – genau dies möglich. Denn, „wenn kein Schnee liegt, können wir drauf“, erklärte FC-Vorstandsmitglied und „Vater dieses Projekts“ Norbert Merkert.

Ganzjährig nutzbar

Durch die Schaffung einer ganzjährig nutzbaren Sportanlage wolle man ein breites Sportangebot für sämtliche Altersschichten direkt vor Ort ermöglichen. Hatte der Verein in seiner über 100-jährigen Geschichte schon immer Fußball, später auch Gymnastik und Tischtennis aktiv betrieben, so wolle man das Angebot verbreitern und den Verein für die Zukunft noch attraktiver aufstellen. Der besondere Belag sei explizit für Ballsport, nicht nur für Fußball, Tennis, Leichtathletik und vieles mehr geeignet.

Hauptbestandteil des aus drei Modulen unterteilten Projekts sei der Allwetter-Multifunktionsplatz. Das zweite Modul beinhalte die Flutlichtanlage mit energieeinsparender, modernster LED-Technik. Ein Gerätehaus aus Holz für Bälle, Netze, Matten und sonstigem erforderlichem Equipment in direkter Nähe zum Spielfeld bilde den dritten Baustein. In Kürze werden die Flutlichtmasten installiert und im April stehe das „Platzauskoffern“ an, von den mit rund 30 000 Euro bezifferten Eigenleistungen der größte Posten.

Abschluss der Planungen

Merkert freute sich zusammen mit seinem Vorstandsteamkollegen Carsten Kistner und Klaus Rotter über den Abschluss der Planungen, denn „die hat man immer im Kopf“, über die Bewilligung der „Leader“-Förderung sowie den offiziellen Startschuss zur Baumaßnahme.

Als kleiner Verein stellte man sich reflektierend die Frage: „Sind wir richtig unterwegs?“. Und natürlich seien auch die finanziellen Aspekte durchaus kontrovers diskutiert worden.

„Der Impuls aus Schwabhausen hat uns gutgetan und letztlich inspiriert“, freute sich Merkert in Richtung des Stifterehepaars Margot Schneider und Wolfgang Lachermund-Schneider, die beide von der sozialen Komponente dieses ambitionierten Bauvorhabens sowie dessen Verankerung in der Region angetan waren und den Verein mit einer Spende in Höhe von 6000 Euro förderten (wir berichteten).

Darüber hinaus biete diese neue Anlage auch für das benachbarte Lernhaus Ahorn die Gelegenheit, das Unterrichtsfach Sport abwechslungsreicher zu gestalten und stelle hiermit eine Bereicherung dar, ergänzte Vorstandsmitglied Carsten Kistner.

Alfred Beetz, Vorsitzender der „Leader“-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken, überbrachte beim symbolischen Spatenstich die 60-prozentige Förderzusage von rund 105 000 Euro und ebnete den Weg für dieses außergewöhnliche Projekt, bei dem sich Bürger für Bürger engagieren. Dem Urgedanken von „Leader“ entsprechend, entsprangen Projektidee und Initiative aus dem Verein, „quasi von unten heraus“ und stehen für Vielseitigkeit, Breite und Gemeinnützigkeit“. Dieses Engagement gelte es zu unterstützen und weiter zu fördern, beschrieb der Vorsitzende seine Überzeugung. Zudem schaffe dieses Projekt ein neues, soziales Angebot mit Treff- und Verweilmöglichkeiten für Jung und Alt und diene damit der Dorfentwicklung.

Vereine schließen Lücken

Ausdrücklich betonte er in diesem Zusammenhang die wichtige Aufgabe der Sportvereine, die mit ihren Sportheimen die, durch das Sterben der Gaststätten entstandenen, Lücken schlössen. „Kannst stolz sein auf so eine Mannschaft“, lobte Beetz anerkennend in Richtung des Ahorner Bürgermeisters Benjamin Czernin.

Jener griff dieses Lob umgehend auf und dankte den Verantwortlichen für die „reibungslose und unkomplizierte Zusammenarbeit.“ Als Gemeinde stehe er voll hinter diesem Konzept, das federführend vom FC ausgeführt werde, indessen der Gesamtgemeinde zur Verfügung stehe und demzufolge eine Bereicherung für diese darstelle. Dieser Bedeutung entsprechend freute er sich auch über die Unterstützung von Ortsvorsteher Roland Englert im Gemeinderat.

„Ehrenamt ist die wichtigste Säule, dazu trägt der FC wesentlich bei“, honorierte der Rathauschef den rührigen Vorstand des FC. Englert wiederum wertschätzte das breitgefächerte, vielschichtige ehrenamtliche Engagement in der Ortschaft und betonte die Wichtigkeit der „Leader“-Förderungen, die für die kleinen Kommunen von immenser Bedeutung seien.

Angesichts des 60-prozentigen Fördersatzes hoffen alle auf eine Neuauflage des Förderprogramms. Gerade der ländliche Raum fernab des Speckgürtels der Städte sei dringend auf diese Unterstützungen angewiesen, um ein attraktives Lebensumfeld für seine Bevölkerung zu gestalten, brachte Klaus Rotter die Bedeutung auf den Punkt und lobte sogleich die gute und umfassende Betreuung seitens der Geschäftsstelle.

Traum von Fertigstellung

Um die Vorstellungskraft der Anwesenden anzuregen, strahlte nun wieder die Sonne und man sah vor seinem geistigen Auge Ball spielende Kinder und trainierende Sportler und träumte bereits von der Fertigstellung des Multifunktionsspielfelds.