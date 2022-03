Eubigheim: Große Spendenbereitschaft für Ukraine

Eubigheim. Kartons stapeln sich auf der Terrasse der Familie Lang. Neben dem Sandkasten steht ein Mannschaftsbus der Würzburger Kickers, der von freiwilligen Helfern beladen wird. Im Innenraum herrscht ebenfalls geschäftiges Treiben. Berge an Decken konkurrieren mit Bergen an Isomatten. Noch immer werden hier gespendete Hilfsgüter umverpackt und beschriftet.

Englisch, deutsch, polnisch und die kyrillischen Buchstaben der ukrainischen Sprache offenbaren, was sich in den Kartons verbirgt. Kekse, Tee, Taschenlampen, Kerzen und vieles mehr werden sortiert, so dass beim Empfänger auch wirklich das ankommt, was benötigt werde und sinnvoll sei, erklärt Dominik Lang. Mit seinem Co-Trainer Matteo Gramlich sowie dessen Eltern habe er vor wenigen Tagen zu dieser Spendenaktion aufgerufen – und das Ergebnis ist beeindruckend.

Gemeinsam werden die beiden Trainerkollegen medizinischen Bedarf direkt an die polnische Grenze, Höhe Lemberg, liefern. Dort werden dann Desinfektionsmittel, OP-Besteck, Verbandsmaterial, Medikamente, Orthesen, Krücken und dergleichen an eine Ärztin übergeben, die den Weitertransport an ein Kinderkrankenhaus organisiert. Auch Schokolade, trockene Lebensmittel, Decken und Schlafsäcke werden umgeladen.

„Ich freue mich über die große Anteilnahme und Spendenbereitschaft“, betont Lang, und man spürt schon die Anspannung vor dieser außergewöhnlichen Reise. Es kamen so viele Spenden zusammen, dass mit drei Fahrzeugen gefahren werde. Die beiden anderen, gesteuert von Gramlichs Eltern sowie deren Freunden, fahren in die polnische Stadt Gorzow, in welcher in einem Auffanglager allein diese Woche 2000 Mütter mit ihren Kindern eine erste Zuflucht fanden. Mit speziell zusammengestellten Mutter-Kind-Paketen, Hygieneartikeln und Schulutensilien wolle man helfen und den Menschen das Gefühl vermitteln, dass man die Not sehe und aktiv etwas tue. Von den eingegangenen Geldspenden habe man Unterwäsche gekauft.

Darüber hinaus sei schnell klar gewesen, dass der Mannschaftsbus nicht leer zurückfahren werde, sondern Geflüchtete, welche noch keine weitere Bleibe gefunden hätten, in die hiesige Region mitnehmen werde.

Die Anerkennung und den Respekt über diese Hilfsaktion tritt in der großen Beteiligung nicht nur in Langs Heimatort, vielmehr über dessen Grenzen hinaus zutage. Nach einer rund 14-stündigen Fahrt werden die Hilfsgüter übergeben – und nicht nur mit Geflüchteten, sicherlich auch mit vielen bewegenden Eindrücken werde die Heimreise angetreten..