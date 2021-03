Ahorn. Zu einer deutlichen Angelegenheit avancierte am Sonntag die Wahl eines neuen Bürgermeisters in Ahorn. Der 28 Jahre Benjamin Czernin wurde gleich im ersten Durchgang mit 93,87 Prozent der Stimmen zum neuen Schultes und damit zum Nachfolger von Elmar Haas gewählt. Dieser war nach drei Amtszeiten nicht mehr angetreten – und hatte dies auch frühzeitig kundgetan. Auf Czernins Mitbewerber Dirk Klein entfielen 5,15 Prozent der Stimmen. Er hatte seinen Hut wenige Tage vor Ende der Bewerbungsfrist in den Ring geworfen. Die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichen 72 Prozent. Die Amtsübergabe wird voraussichtlich für 1. Mai ins Auge gefasst.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren