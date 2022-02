Eine kleine „Rundtour“ speziell für die Kinder

Eubigheim. Helau-Rufe und Trommelklänge schallen weithin durch die Straßen. Ach ja, es ist Fasnachtssonntag. Angesichts der Pandemie und der geopolitischen Lage hätte man es fast vergessen. – Nicht so der Faschingsverein „Eubemer Boachscheißer“, dessen Mitglieder bei ihrer Tour durch die Ortschaft besonders den närrischen Nachwuchs im Blick hatten. Dem nämlich wollten sie eine Freude bereiten.

Fastnachtlich geschmückte Fenster und Türen signalisierten den Narren, dass sie bereits sehnlichst erwartet wurden. Ganz Corona-konform im Freien und mit Abstand hielten sie für ihre jungen „Boachscheißerle“ eine Überraschung bereit. „Die Familien freuen sich, wenn wir kommen. Sie sind sogar verkleidet“, strahlt Felix Dötter, einer der drei Verantwortlichen des Vorstands-Dreigestirns. Es sei ihnen wichtig gewesen, gerade für die Kinder diese Tour zu veranstalten. Doch auch die Aktiven erfahren in dieser einstigen Hochphase der fünften Jahreszeit das Gefühl, Teil der närrischen „Boachscheißer“-Familie zu sein. Denn bereits das zweite Jahr in Folge entfiel nahezu die komplette Saison. Ging man im September noch mit Enthusiasmus und Zuversicht in die Saisonplanung, wurde man nach der Eröffnung im November kalt ausgebremst. Alle traditionellen Veranstaltungen wie Heftle-Austragen, Kappenabend, Rosenmontagsball, Kinderfasching und Heringsessen entfielen. Katerstimmung verbreitete sich darüber hinaus, dass ausgerechnet das große Fest anlässlich des 55-jährigen Bestehens nicht stattfinden konnte und in den Sommer verschoben werden musste. So bildete dieser fröhliche Zug durch die Ortschaft ein kleines Trostpflaster und man spürte den Wunsch nach Begegnungen und Normalität. Vereint in der Hoffnung auf ein unbeschwertes Jubiläumsfest sowie eine traditionelle Kampagne mit allem Drum und Dran, blickt die närrische Bevölkerung zuversichtlich ins nächste Jahr, wenn es wieder ertönt: „Boachscheißer helau!“ een

