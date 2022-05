Am 17. Mai 2021 trat Benjamin Czernin sein Amt als Bürgermeister von Ahorn an. An diesem Dienstag, genau ein Jahr später, wird er seine bereits zwölfte Gemeinderatssitzung leiten. Ein Gespräch über Arbeitstage, die um 6 Uhr beginnen, nächtliche Handynachrichten ins Büro und einen hartnäckigen Alptraum.

Herr Czernin, nach hundert Tagen im Amt sagten Sie gegenüber den FN, dass die

...