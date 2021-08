Ein dickes Lob für tolle Leistungen

Am Ende eines außergewöhnlichen Schuljahrs gab es am Lernhaus Ahorn trotz aller Einschränkungen Anlass zur Freude. Die Schüler feierten ihren Abschluss – auch wenn dies anders als bisher nur in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden konnte.

Ahorn. Die Eröffnungsreden und die Leitung durch das Programm übernahmen bei der Abschlussfeier jeweils die Klassen- beziehungsweise Schülersprecherinnen Naomi Früh und Marlon Huttmann (Lerngruppe 10). Sie reflektierten ihre Zeit am Lernhaus zum Teil in lyrischer Form und bedankten sich bei ihren Eltern sowie Lehrkräften für die Unterstützung.

Bürgermeister Benjamin Czernin gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und betonte die Nähe zu den Schülern. Denn seine eigene Schulzeit sei noch gar nicht so lange her, erklärte er.

Am Ende des Programms mit Reden der Klassenlehrerinnen Miriam Honeck und Stephanie Trabold sowie der Elternvertreterin Diana Hoßfeld ließ Rektorin Carmen Stemmler die Schulzeit der Absolventen noch einmal Revue passieren. Dazu fand sie bei der Zeugnisausgabe für jeden Schüler und jede Schülerin sehr persönliche Worte. Stolz zeigte sie sich zudem angesichts der diesjährigen Leistungen des gesamten Lernhaus-Teams.

Auszeichnungen überreicht

Carmen Stemmler überreichte mit den Klassenlehrerinnen die Zeugnisse sowie Auszeichnungen.

Folgende Schüler erhielten ein Lob für gute fachliche Leistungen: Clara Berberich, Waldstetten, Raphael Elleser, Schweigern, Colin Lee Ettlinger, Altheim, Marlon Huttmann, Adelsheim, Elias Ulsamer, Eubigheim, und Jennifer Winau, Altheim. Die Preise für sehr gute Leistungen gingen an Tabea Alter, Erfeld, Alisha Bachert, Schweigern, Lorenz Bundschuh, Bretzingen, Naomi-Chantal Früh, Eubigheim, sowie Louis Schönbein, Altheim.

Aus der Lerngruppe 9 erhielten folgende Schülerinnen und Schüler ein Lob für gute fachliche Leistungen: Lukas Bischof, Höpfingen, Marcel Fränzel, Schweigern, Evelyn Göbel, Bronnacker, und Etienne Vanderwalle, Sennfeld.

Ein Preis für ihre sehr guten Leistungen ging an Ida Galm aus Gerichtstetten.

Die Volksbank Kirnau, für die als Vertreter Norman Groskinsy die Grußworte an die Absolventen richtete, verlieh einen Preis an den jeweils besten Matheschüler des Jahrgangs. Über eine Urkunde sowie einen Geldpreis freuten sich Madlen Schmitt, Jennifer Winau, Lorenz Bundschuh, Colin Lee Ettlinger und Marlon Huttmann.