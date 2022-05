Schillingstadt. „An Gottes Segen ist alles gelegen“ bekräftigte Dr. Steffen Schürle zu Beginn des Tages der offenen Tür im Dokumentations- und Begegnungszentrum. Schlussfolgernd begann dieser Tag mit einer ökumenischen Andacht. Plätschernde Schalenbrunnen, blau schimmernde Libellen, blühende Damaszenerrosen, roter Mohn – die Natur bot die Bühne für die Geistlichen Philipp Tecklenburg von der evangelischen und Steffen Kolb von der katholischen Kirche. Selbst die im Psalm 104 besungene „Zeder des Libanon“ thronte mittig im orientalischen Garten und schien das Geschehen huldvoll zu behüten.

Behütet sollen auch die Menschen im Refugium sein, betonte Tecklenburg in seiner Ansprache. Der orientalische Garten habe eine lange Tradition in der islamischen Welt, ein Abbild des Paradieses inmitten der lebensfeindlichen Wüste. Überhaupt sei das Wasser eine der Gemeinsamkeiten der abrahamitischen Religionen sowie auch der „Gott des Friedens“ Gedankengut aller Religionen sei. Die Anlage als Bild des Paradieses auf Erden könne Refugium sein „inmitten einer lauten Welt“, Ruhe und Lebensfreude gleichermaßen bieten.

Den Segen für Haus, Garten und die Menschen, die hier ein- und ausgehen, spendete Pfarrer Steffen Kolb, der mit einer Drehorgel die Andacht musikalisch gestaltete.

Gerne nahmen sich die Besucher die Worte zu Herzen, suchten Ruhe im weitläufigen Gelände der Weltgärten, auf einer abgeschiedenen Bank am Brunnen oder genossen bei Kaffee, Kuchen oder Eis die Lebensfreude in der Begegnung mit anderen Menschen an einem ästhetisch außergewöhnlichen Ort. ee