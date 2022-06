Eigenen Bildungskosmos geschaffen

Ahorn. Jedes Kind ist anders. Wir auch. So das Lernhaus Ahorn über sich selbst. Anders war auch der offizielle Empfang am ersten Schulfest nach der Coronazwangspause.

Statt eines Rednerpults mit seitlichem Blumenarrangement zieren vier Drehhocker die kleine Bühne in der Aula. Es gongt. Schülersprecher Marius Löffler zitiert Rektorin Carmen Stemmler, Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin sowie den Elternbeiratsvorsitzenden Daniel Wittmann forsch herbei, um den Ablauf des geplanten Schulfestes durchzusprechen. Klar, dass das Schuljahresthema „Gesicht zeigen“ präsentiert wird, aber auf den Einladungen stand auch „…und vieles mehr.“ Was versteckt sich hinter diesen drei Worten?

Lockere Atmosphäre

2 Bilder Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin (oben, Zweiter von rechts) übergibt ein „Little Planet“-Bild des Schulgeländes an das Lernhaus Ahorn. Eine Station beschäftigte sich mit „Wandel und Veränderung“. Die Erstklässler lieferten einen musikalischen Beitrag zum Schulfest des Lernhauses Ahorn. © Barbara Englert

In lockerer Moderation flossen in ebenso lockerer Unterhaltung die verpackten, wohl dosierten Grußworte der aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der am Schulleben Beteiligten ein, strapazierten weder die Geduld der Gäste, noch kam es zu Wiederholungen.

Stemmler berichtete von der rund 20-jährigen Erfolgsgeschichte dieser Bildungseinrichtung, vom 10-jährigen Bestehen als Gemeinschaftsschule sowie über die in der Pandemie erhaltene Auszeichnung als Weltethosschule (wir berichteten).

Bürgermeister Czernin wünschte sich, dass alle Beteiligten weiterhin an einen Strang zögen, die Gemeinsamkeit in den Fokus stellten und bezeichnete das Lernhaus als Schule, „die in Bann zieht und begeistert.“ Er kam nicht mit leeren Händen und überreichte ein sogenanntes „Little Planet“ Bild, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive des Schulgeländes im Kreispanorama, quasi vom Kosmos Lernhaus. Doch damit nicht genug. Ganz Rathauschef erkundigte er sich nach weiteren Ehrengästen, insbesondere, ob Landrat Christoph Schauder eingeladen worden sei, zückte kurzum sein Handy und schon löste sich Schauder aus dem Pulk der Umstehenden, um zum Quartett hinzuzustoßen.

Dieser freute sich, dass nach zweieinhalb Jahren Pandemie mit Masken, Abstands- und Hygieneregeln der „normale“ Schulalltag wieder eingekehrt sei. Im Hinblick auf die in dieser Zeit vorangeschrittene Digitalisierung des Schulwesens betonte er, dass alle 82 Schulen des Landkreises an Glasfaser angeschlossen seien. „Wir sind hier spitze.“ Die Schülerbeförderung für das kommende Schuljahr sei gesichert und befinde sich auf der Zielgeraden, richtete sich der Chef des Main-Tauber-Kreises insbesondere an die Eltern.

Deren Vertreter Daniel Wittmann konkretisierte Czernins „an einem Strang ziehen“ aus seiner langjährigen Erfahrung. Ob Lehrer, die an der Entwicklung und Optimierung arbeiteten, ob Eltern, die sich im Alltag oder am Fest einbrächten, ob der aktive, die Schulfamilie unterstützende Förderverein – „wenn viele Menschen Gutes tun, kann Großes geschehen.“ Was geschehen ist, durften die Anwesenden, die beim Eintreten farblich sortierte Namensschilder erhielten, in vier Gruppen an ebenso vielen Stationen erfahren.

Der Weg von der kleinen Grund- und Hauptschule über der bei einer Schülerzahl unter hundert das Damoklesschwert der Schließung schwebte, über das Bildungshaus bis hin zur Gemeinschaftsschule wurde visualisiert an der Station „Wandel und Veränderung.“ Baumstämme, Steine, die aus dem Weg geräumt werden mussten, Konzepte, die zur Bildungspolitik der damaligen rot-grünen Landesregierung passten, Pausenhofgestaltung, Anbauten, die Zuhörer konnten sich ein detailliertes Bild des Werdegangs der kleinen Schule zur über 300 Schüler beherbergenden Einrichtung machen.

Im „Raum der Vielfältigkeit“ ging es, unschwer zu erraten, um eben jene. Werte wie Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit und ökologische Verantwortung liegen den Weltreligionen zugrunde. Als Weltethosschule sei es daher immanent, nach diesen Werten und Moralvorstellungen zu handeln.

Schule als Lebensraum

Da die Schule als Lebens- und Aufenthaltsraum verstanden werde, war es wenig überraschend, dass auch eine Station im Freien angeboten wurde. Der neu angelegte Schulgarten mit seinem Kartoffelbeet, den Gelbe-Rüben-Reihen oder den Beerenobststräuchern war das Ziel. Fächerübergreifendes, handlungsorientiertes, lebensnahes Lernen werde hier praktiziert. Typisch für einen Garten, der nie richtig fertig ist, planen die beiden engagierten Lehrkräfte rund um’s Gebäude eine Obstbaumschule, ein naturnahes Insektenparadies, eine Relaxecke mit Steingarten und einen Lernraum im Grünen. Alles natürlich sukzessive. Nachhaltigkeit, Beharrlichkeit, Sorgfalt, Pflege oder ökologische Verantwortung stehen hinter diesem mit viel Herzblut angegangenen Projekt, bei dem das „Lernen mit Kopf, Herz und Verstand“ im Vordergrund stehe.

Im „Freiraum“ konnten die Gäste, ebenso wie die Schüler im Unterrichtsalltag, „herunterkommen“, die vielen Eindrücken verarbeiten, sich auf sich selbst besinnen und sich in Achtsamkeit üben.

Die Lerngruppe 1 unter der Leitung der Lehrerinnen Sabrina Meder und Lisa Hübsch sowie die Schulband unter Leitung von Michael Henn gestalteten diesen etwas anderen Begrüßungspart musikalisch mit, bevor bei vielerlei Aktionen und Angeboten die Gäste sich weiter informieren und mit allen Sinnen ins Schulleben eintauchen konnten.

Ganz im Sinne der vermittelten Wertevorstellungen kommt der Erlös des Schulfestes hälftig Kindern in Not zugute. Die andere Hälfte fließt in das ambitionierte Schulgartenprojekt. So haben die Schüler ein konkretes Ziel vor Augen und können sich mit dem Wachsen und Gedeihen der Pflanzen als auch des Gartens identifizieren.