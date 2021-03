Als ehemaliger Unternehmer, angehender Wirtschaftsfachwirt und Vater habe ich gelernt, dass man die örtliche Verwaltung und die weitere Infrastruktur bei der Standortwahl berücksichtigen muss.

Wer hier fehlgeleitete Investitionen tätigt, verspielt als Bürgermeister die Zukunft einer ihm anvertrauten Gemeinde.

Mit meiner Arbeit möchte ich nicht nur den wirtschaftlichen, sondern auch den familiären Aspekt der Gemeinde stärken. Aus diesem Grund ist mir die Bürgernähe sehr wichtig.

Zudem habe ich als Vater die wichtige Erfahrung gemacht, dass ein offenes und verständnisvolles Klima die besten Resultate erzielt. Denn auch wenn jeder eine eigene Meinung besitzt – das Wohl Ahorns liegt uns allen am Herzen.

Doch nicht nur Entscheidungen werden von so einem Klima beeinflusst – auch das persönliche Miteinander wird gefestigt, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. So ein familiäres Klima ist mir daher wichtig – und für Ahorn förderlich. Die Einbindung der Jugend in die Gemeinde ist ebenso wichtig, dieser jungen Generation möchte ich die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und die Gemeinde durch ihre Wünsche mitzugestalten.

Auch möchte ich die lokale Schulsituation verbessern, damit die Schülerinnen und Schüler die nötige Bildung komplikationslos erhalten können.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, das ein Kredit mit Zuschuss verlockend klingt, jedoch auch getilgt werden muss. Dies wird oft nicht bedacht und erwähnt.

Mir ist ein solider Haushalt ebenso wichtig wie die Verbesserungen der Infrastruktur.

Aus diesem Grund möchte ich natürlich keine falschen Hoffnungen wecken, jedoch bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam eine gut finanzierte Lösung der Probleme finden können.

Ich bitte Sie deswegen um Ihr Vertrauen sowie um Ihre Stimme bei der morgigen Bürgermeisterwahl in Ahorn.“