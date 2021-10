Ahorn. Es war nur ein „kleiner“ Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, doch er sorgte für großen Aufruhr. Dabei ging es eigentlich „nur“ um die Vergabe der Schlosserarbeiten im Bauabschnitt II im „Engen Gründlein“ in Buch.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete: „Vergabe der Schlosserarbeiten Einzäunung des Rückhaltebeckens . . . an die Firma Hetzner zum Angebotspreis von 25 455 Euro.“

„Gemeinde trägt Verantwortung“

Bürgermeister Benjamin Czernin erläuterte den Grund für das „Projekt“: „Diese Schlosserarbeiten müssen gemacht werden und befanden sich deshalb in der Ausschreibung. Die Gemeinde und ich als ihr Bürgermeister haben die Verkehrssicherungspflicht und tragen die Verantwortung, dass hier keine Unfälle passieren. “

Der Angebotspreis sei „sehr hoch“, entspreche jedoch der aktuellen Marktlage. „Wir haben sechs Firmen angeschrieben. Nur eine hat ein Angebot abgegeben“, erläuterte er und gab zu: „Über die Höhe des Preises bin auch ich sehr erschrocken“.

Gemeinderat Roland Wild sagte: „Dieser Preis ist der Wahnsinn, das geht gar nicht.“

Sechs Gegenstimmen

Das Gremium lehnte den Beschlussvorschlag bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab.

Die Einzäunung wird entweder erneut ausgeschrieben oder es soll eine andere Lösung gefunden werden.

Ein Zuhörer verwies als „Tipp“ für die Verwaltung auf die „zahlreichen, vielseitig begabten Handwerker“ im Bauhof der Gemeinde.

