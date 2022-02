Deutlich zu schnell unterwegs

Ahorn. Bei Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim auf der Autobahn 81 waren vier Verkehrsteilnehmende so schnell unterwegs, dass sie nun ein Fahrverbot erhalten. Am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr war eine zivile Polizeistreife auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Ahorn und der bayerischen Landesgrenze unterwegs. Mit der in dem Auto integrierten Geschwindigkeitsmessanlage stellten sie vier Fahrzeuge fest, die bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit zwischen 175 und 200 Stundenkilometern unterwegs waren.

Sämtliche Personen müssen nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

