Der Wald sorgt dafür, dass die Kasse klingelt

Hohenstadt. Forstamtsleiterin Marieke Plate und der Ahorner Revierförster Michael Häfner waren in die Sitzung des Gemeinderates in die Hohenstadter Festhalle gekommen, um den Forsthaushalt für das kommende Jahr vorzustellen.

Marieke Plate betonte zunächst, dass ab 1. Juli die Entgelte für die Beförsterung des Kommunalwaldes moderat auf knapp 72 Euro pro Hektar angepasst würden. Damit liege der Main-Tauber-Kreis in etwa auf dem Niveau der Nachbarlandkreise.

8070 Festmeter Einschlag geplant

Der Wald wirft in Ahorn derzeit einen stattlichen Gewinn ab.

Michael Häfner blickte auf 2023 und teilte dem Gremium mit, dass ein Ernteeinschlag von 7500 Festmetern ins Auge gefasst werde. Hinzu kämen knapp 600 Festmeter „Kronenholz“, so dass sich der Umfang auf insgesamt 8070 Festmeter belaufe. Hierunter befänden sich starke alte Buchen, ebenso sei ein Eingriff in alte Fichtenbestände vorgesehen. Die Einnahmen beliefen sich nach ersten Schätzungen, so Häfner, auf rund 457 000 Euro. Dem stünden zunächst mal Ausgaben in Höhe von 77 000 Euro gegenüber. Und nach Abzug aller „Investitionen“ (etwa Bestandspflege, Wegeinstandhaltung, Personalkosten für die Waldarbeiter) werde mit einem Reingewinn von 80 500 Euro gerechnet, wobei es unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht einfach sei, eine Prognose abzugeben.

Glänzende Zahlen

Glänzende Zahlen hatte Michael Häfner für die letzten beiden Jahre mit dabei – vor allen Dingen der Kämmerer dürfte seine helle Freude an den Bilanzen haben. Für 2021 berichtete der Revierförster von einem stattlichen Plus von rund 282 000 Euro. Hierin inbegriffen seien 106 000 Euro Förderung durch die Bundeswaldprämie sowie einen Aufarbeitungszuschuss vom Land übe 26 000 Euro. Des Weiteren habe man auch davon profitiert, dass die Holzpreise sich deutlich erholt haben und auf ein Niveau gestiegen seien, das im Vorfeld so nicht absehbar gewesen sei.

Und auch für das zu Ende gehende Jahr gebe es einen Gewinn von rund 180 000 Euro. „Hierin enthalten ist bereits jenes Holz, das wir gerückt haben und das verkauft ist“, sagte Michael Häfner. Er sei gespannt, wie sich die Preise weiter entwickelten, aber im Großen und Ganzen sei man in Ahorn in Sachen Forst auf einem guten Weg.

Unter dem Applaus der Räte bedankte sich Bürgermeister Benjamin Czernin für die „tadellose Zusammenarbeit“ bei Marieke Plate und Michael Häfner. Der Wald sei bei ihnen jedenfalls in guten Händen.