„Danke für das Singen, Beten und Lachen“

Eubigheim. Unzählige Körbchen mit Äpfeln, Kartoffeln, Mohrrüben und vielem mehr zieren die Stufen der Pfarrkirche Sankt Maria. Ein stilisierter Apfelbaum mit „Dankeäpfeln“ zieht die Blicke auf sich. Es ist Erntedank: Zeit für die Kinder des Kindergartens Sankt Josef, Danke zu sagen für Nahrung, Vielfalt, Geborgenheit, kurzum für die Lebensumstände, in denen sie aufwachsen und sich entwickeln dürfen.

Erntedank – der passende Zeitpunkt auch, um Danke zu sagen „für viele schöne Sachen, Danke Herr Pfarrer Kolb dafür, Danke für Singen, Beten, Lachen, Danke sagen wir.“

Da Pfarrer Steffen Kolb in Kürze die Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn und damit auch den Kindergarten in Richtung Südbaden verlassen wird, nahmen Kinder, Erzieherinnen und Eltern den Erntedankgottesdienst als Anlass, sich für die jahrelange Zusammenarbeit zu bedanken und ihn in würdigem Rahmen zu verabschieden.

Stets habe er mit seinen Angeboten die religiösen Feste im Jahreslauf bereichert. Ob Sankt Martin, Sankt Nikolaus, Ostern, Erntedank oder einfach das Innehalten an der Grotte im Garten, die Kinder haben sich stets gefreut, so Leiterin Carmen Ihle. Ein Vesperbrett mit der Gravur des gemeinsamen Tischgebets sowie der Strophe des Danklieds sollen Kolb im fernen Südbaden an seine einstige Wirkungsstätte und die vielen gemeinsamen Stunden im Kindergarten Sankt Josef erinnern. En