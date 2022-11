Dank für wichtigen Dienst in der Pfarrgemeinde

Eubigheim. Bereits in seinen einleitenden Worten zum feierlichen Sonntagsgottesdienst mit anschließendem Gräberbesuch nahm Zelebrant, Pater Mathew Clint, Bezug auf die Verabschiedung des Mesnerehepaares Marianne und Heinz Mehrbrei. Er schloss beide besonders in die Gebete der Messfeier ein. Auch die zahlreichen Gottesdienstbesucher drückten durch ihr Kommen ihre Wertschätzung für diesen Dienst zum Wohle der Pfarrgemeinde aus.

Pflichtbewusst und kompetent

„Pflichtbewusst, verlässlich, schnell, kompetent, fleißig und ohne viel Aufhebens um die eigene Person zu machen“: Pfarrgemeinderat Elmar Haas sparte nicht mit Lob und beschrieb so die scheidende Mesnerin. Im Jahr 1991 habe sie als Reinigungskraft begonnen, um dann ab 1994 auch die vielfältigen Aufgaben des Mesnerdienstes zu versehen. Seit dem Jahr 2009 unterstützte sie hierbei ihr Ehemann Heinz.

Rund 20 000 Mal haben sie die Kirche morgens auf und abends zugeschlossen, errechnete er, um nur ein kleines Beispiel der vielfältigen, verborgenen Tätigkeiten aufzuführen. „Sie waren quasi immer da“, betonte er und drückte den Dank im Namen der Kirche aus.

Josef Weber, stellvertretender Vorsitzender des Dekanatsmesnerverbands, übermittelte die Grüße der Vorsitzenden Annette Mohr sowie von Präses Diakon Günther Holzhauer und erinnerte an die 25-jährige Ehrung im Jahre 2019 im Kreise der Mesnerfamilie. Insbesondere dankte er für die Hilfsbereitschaft, die Geselligkeit bei Versammlungen und Ausflügen, für den tiefen Glauben sowie die Bereitschaft im Dienste Gottes zu stehen. „Auch weiterhin erhaltet ihr Einladungen zu Ausflügen und Versammlungen“, bekräftigte er die Verbundenheit zum Mesnerverband.

Von ehrenden Worten, Präsenten sowie dem verdienten Applaus der Gottesdienstbesucher sichtlich überwältigt, hätte die scheidende Mesnerin gerne bei einem Umtrunk vor der Kirche und netten Begegnungen ihre Tätigkeit beendet. Doch um an Haas’ Worte hinsichtlich Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit anzuknüpfen, der Gräberbesuch stand noch an und wurde, wie all die vielen Jahre davor, mit aller Sorgfalt begleitet. ee