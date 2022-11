Ahorn. Am bundesweiten Vorlesetag war Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin in den beiden Lerngruppen 1a und 1b des Lernhauses Ahorn zu gast. Der Rathaus-Chef las aus dem Buch „Sulwe“ von der Oscar prämierten Darstellerin Lupita Nyong’o vorzulesen. Die Kinder belohnten den Rathauschef am Ende mit einem kräftigen Applaus und waren sich einig „Der darf gerne wieder kommen“.

