Christian Scholz hat viel für Eubigheim getan

Eubigheim. Christian Scholz engagiert sich seit vielen Jahren für seine Heimatgemeinde Eubigheim – und hat sich sehr verdient gemacht. An diesem Samstag begeht er nun seinen 70. Geburtstag. Bewegt blickt er auf die sieben Jahrzehnte zurück. 1952 in Eberswalde geboren, flüchtete die Familie ein Jahr später in den Westen, da sein Vater im freiheitlich eingeschränkten Osten keine Perspektive sah. Nach mehreren Stationen fand die sechsköpfige Familie in Adelsheim eine neue Heimat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Streng im Glauben mit klarer Linie erzogen“ lernten die Kinder schon früh Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Eigenschaften, die später seine ehrenamtlichen Tätigkeiten bedingten. Mit der Heirat seiner Frau Ingrid 1974 und dem Umzug nach Eubigheim zögerte der junge Familienvater nicht lange und engagierte sich als Elternbeiratsvorsitzender im Kindergarten und mit Einschulung seiner beiden Söhne in der Grund- und Hauptschule.

Christian Scholz feiert seinen 70. Geburtstag. © Elisabeth Englert

Feste und Tanzveranstaltungen fielen in diese Zeit. „Wir mussten den Etat aufbessern“, blickt er zurück. Zur Bereicherung schien dem passionierten Leichtathleten eine Schulsportanlage in unmittelbarer Nähe des neuen Sportplatzes des FC Eubigheim die perfekte Ergänzung. So entstanden die Weitsprunganlage sowie die erste Verbindung zum FC, die bis heute anhält. Über die Wanderabteilung, den Bauausschuss und als stellvertretender Vorsitzender lenkte er schließlich 22 Jahre als Vorsitzender die Vereinsgeschicke.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rückblickend bezeichnet der Träger der Landesehrennadel die Phase des Sportheimbaus „als die härteste Zeit der ehrenamtlichen Laufbahn“. Mit Unterstützung seiner Frau habe er diese gemeistert, wenngleich damals Tochter Julia zur Welt kam. Viele Sportfeste, darunter fünf Jubiläumsfeste, an dessen einem die „Kastelruther Spatzen“ aufspielten zeugen vom regen Vereinsleben. An Kerwe oder Familienfeiern bediente er gerne die Gäste. Eine Tätigkeit, die er schon als Junge gemacht und sich was dazu verdient hatte. Gerade die Weihnachtsfeiern entwickelten sich durch seine „Bilder des Jahres“ zum Besuchermagneten. Nicht allein Sport, vielmehr das gesamte gesellschaftliche Dorfleben, ließ er Revue passieren.

Und schon zeigt sich eine weitere Leidenschaft des vielseitig Interessierten – die Fotografie. Selten trifft man ihn ohne Fotoapparat. Man ist nie sicher, sei es am Pilswagen, an Fronleichnam, oder zum Volkstrauertag. Rundum alles werde festgehalten. So sei er geistig gefordert, sich in neuste Methoden einzuarbeiten. Auch schriftlich dokumentierte er für die Fränkischen Nachrichten unter dem Kürzel „cs“ das Vereins- und Ortsgeschehen. Derart an seinem Lebensumfeld interessiert, ist es nicht verwunderlich, dass er sich auch im Ortschaftsrat einbrachte.

Überdies verfolge er das Weltgeschehen und reise gerne. Zu pass kam ihm hierbei, dass er 38 Jahre im technischen Vertrieb der Firma AZO im Export arbeitete. „Das war meine Berufung“, resümiert er und schwärmt von Reisen um die Welt.

Nach Beendigung seines Engagements als Vorsitzender blieb er dem FC treu. Den 100.Geburtstag bereicherte er als Autor der, mit einem Preis ausgezeichneten, Chronik. Weiter würdigt er als Trauerredner die verstorbenen Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Über den Helferkreis, als 2015 die Geflüchteten kamen, kam er zum Verein „Refugium“, als dessen zweiter Vorsitzender er fungiert. Man spürt seine Begeisterung über dieses „Leuchtturmprojekt“, in das er unzählige Stunden investiert habe.

Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, sei nicht leicht gewesen, doch sei es dem dreifachen Familien- und zweifachen Großvater meist, auch dank der Unterstützung seiner Frau, gelungen. Überhaupt hatte er bei allen vereinlichen Aufs und Abs nie den Gedanken „hinzuschmeißen“. Beruf und Ehrenamt habe sich gut ergänzt, „im Vertrieb musst du reden.“

Der sicherlich großen Gratulantenschar schließen sich die FN an.