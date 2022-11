Bilderbuchgeschichte begeisterte die Kids

Eubigheim. „Ihr könnt noch mehr vorlesen“, tönte es begeistert aus dem Stuhlkreis der aufmerksam lauschenden Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef in Richtung Carmen Stemmler, Rektorin des Lernhauses Ahorn sowie Schülersprecherin Klara Hehn. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags fungierten sie auf Einladung von Kindergartenleiterin Carmen Ihle als Lesegäste und dokumentierten damit auch die seit Jahren fruchtbare aktive Kooperation der beiden Bildungseinrichtungen.

Unter dem Jahresmotto „Gemeinsam einzigartig“, das sich sowohl bei den Kindern als auch den Erzieherinnen und Erziehern widerspiegle, solle die Vielfalt der Gesellschaft als bereicherndes, verbindendes Element geschätzt werden.

Passend zum Jahresthema im Lernhaus „Mut tut gut, wir (er)schaffen das!“ lasen die Gäste „Das große Buch vom Mutigsein“, eine kindgerechte, liebevoll illustrierte Bilderbuchgeschichte, in der die Geheimnisse des Dunkels am Ende gar nicht mehr unheimlich sind.

Ihle betonte, dass selbstverständlich nicht nur an diesem besonderen Aktionstag, vielmehr jeden Tag vorgelesen werde. „Die Kinder fordern dies ein“, seien wissbegierig und interessiert. Bücher passend zu den behandelten Themen würden regelrecht „verschlungen“. Auch Lexika, Bildkarten oder Sachbücher zu auf einem Spaziergang entdeckten Pflanzen kämen gut an, schulten den Umgang mit dem Lernmittel Buch und förderten gleichzeitig Kreativität, Fantasie, Lese- und Spracherwerb. Nachdem auch den Vorlesenden diese Aktion augenscheinlich Freude bereitet hatte, finden sich vielleicht zum nächsten Vorlesetag erneut mutige Lesegäste, denn so Leiterin Ihle: „Es ist immer etwas Besonderes, wenn andere Personen vorlesen.“ ee