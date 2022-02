Bezirkskantor Hyun-Soo Park: Chorprobe mit FFP2-Maske und „Maulkorb”

Odenwald-Tauber. Schon von weitem hört man die satten, virtuosen Orgelklänge, die durch das offene Kirchenportal nach draußen dringen. Innen wird man umfangen vom voluminösen Klang, der abrupt abreißt, unterbrochen von leisen Stimmen. Es ist Orgelunterricht in der evangelischen Kirche in Eubigheim, neben vielen anderen, eine der Hauptaufgaben des Kantors des evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg. Aktuell unterrichte er fünf Schüler, je einer in Merchingen, Boxberg, Eubigheim, Hardheim und Schwabhausen, angesichts des 31 Kirchengemeinden und 16 Pfarrstellen zählenden Kirchenbezirks nicht gerade üppig. Doch bereiteten ihm diese fünf viel Freude. „Die sind sehr fleißig und begabt“, lobt der Südkoreaner die künftigen Organisten. Der Nachwuchsaufbau liege ihm persönlich sehr am Herzen, denn die Kirchengemeinden bräuchten diesen dringend.

Touren von Orgel zu Orgel

Um seinen Schülern sowie deren Eltern entgegenzukommen, toure er durch den Bezirk von Orgel zu Orgel und unterrichte an den jeweiligen Wohnorten. Fahrt- und Wartezeiten für die Chauffeure entfielen somit.

Den Organistenmangel verspüre er am eigenen Leibe, wenn es heiße: „Herr Park, wir haben für Sonntag keinen Orgelspieler.“ Selbstverständlich helfe er dann aus. An drei Sonntagen gestalte er regelmäßig mehrere Gottesdienste an der „Königin der Instrumente“, an zweien in festen Gemeinden, am dritten irgendwo in seinem Bezirk. Schließlich sei er musikalisch für alle Pfarreien zuständig. Am vierten Sonntag habe er frei. „Theoretisch“, lacht er und man spürt sofort, dass der dreifache Familienvater trotz seines wohlverdienten Wochenendes gerne alle Register zieht.

Die Orgel sei für ihn ein „handwerkliches Kunstwerk“, das zu beherrschen für ihn „Erfüllung“ sei. In Korea habe er nur auf elektrischen Orgeln spielen können mangels der hierzulande selbstverständlich und nahezu in jeder Kirche allgegenwärtigen Pfeifenorgeln. Park „liebt“ dieses Instrument, was der Gottesdienstbesucher an seinen vollendeten Ein- und Auszügen genießen kann, für die er sich übrigens vorbereite und – man höre und staune – übe.

Neben Orgeldienst und -unterricht umfasse die Chorleitung ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld des studierten Kirchenmusikers. Nach seinem in Korea abgeschlossenen Studium erweiterte er seine Fachkenntnisse in Deutschland an der Hochschule in Düsseldorf und schloss dort sein Studium mit dem A -Examen, heute vergleichbar mit dem Titel Master of Music, ab. So ist es wenig verwunderlich, dass er vor der Pandemie täglich von Montag bis Samstag unterwegs war und den Taktstock schwang.

Einfallsreichtum gefragt

Angesichts der beim Singen ausgestoßenen gefährlichen Aerosole wurde diese Leidenschaft jäh ausgebremst. Zwar sei das Singen inzwischen wieder erlaubt, doch seien die Menschen zum einen vorsichtig, zum anderen gelte auch hier die Maskenpflicht.

Um seine Chöre bei der Stange respektive die Stimmbänder geschmeidig zu halten, habe er Musikstücke stimmenweise auf dem Klavier eingespielt, vorgesungen und die Aufnahmen versandt, damit auch fernab der Proberäume geübt werden könne und überdies das Gefühl, Teil einer Chorgemeinschaft zu sein, erhalten bleibe. Eine sehr zeitaufwendige Arbeit, insbesondere, wenn man sich kurz vor knapp verspielt, erzählt er lachend. „Okay, wieder von vorne!“, gebe er sich selbst den Befehl. Aktuell hatte er eine erste Probe mit dem Gospelchor in Rosenberg. Zum Einsatz kam hier ein ironischerweise „Maulkorb“ genannter Abstandshalter, der, unter der FFP2-Maske positioniert, das Atmen und damit das Singen erleichtere.

„Die habe ich beim Opernchor in Korea gesehen“, erinnert sich der Berufsmusiker und dachte sofort an seine Laienchöre. Stimmenweise getrennt, im Kirchenraum großzügig verteilt, gab er nun erstmals wieder den Ton an. Glücklich sei er über die bei Sängern und Dirigenten gleichermaßen große Freude über die nach langer Pause erstmalige Begegnung sowie die Bestätigung, „dass man auch mit Maske problemlos singen kann.“

Chorprojekt geplant

Da die Kantorei nurmehr rund 20 Sänger umfasse, beabsichtige er nach Corona mit seinen Einzelchören zunächst getrennt ein und dasselbe Stück einzuüben, um es dann bei einer großen Aufführung quasi als Kantorei-Ersatz mit einem gemeinsamen, stimmgewaltigen Chor darzubieten. Begeistert blickt er angesichts der Klangfülle zurück auf die ökumenischen Gesangsprojekte, anlässlich derer anspruchsvolle Werke wie etwa das Magnificat von John Rutter oder die 5. Sinfonie von Beethoven mit orchestraler Begleitung zur Aufführung kamen. Man ahnt die Wehmut, dass dies aktuell nicht durchführbar ist, und erhält auch postwendend die Gewissheit. „Ohne Arbeit, ohne Musik macht es keinen Spaß“, bedauert der leidenschaftliche Musiker.

Diesen Spaß erlebte er bereits als Kind und er hält bis heute ungebrochen an. Nur zu lebhaft erinnere er sich an seinen achten Geburtstag, als seine Mutter ihn an der Hand genommen und in seine erste Klavierstunde begleitet habe.

„Mit Musik lebst du mit Freude.“ Mit diesen Worten habe sie in weiser Voraussicht den noch unbekannten Schatz dieses Geburtstagsgeschenks offenbart. Klavier, Gesang und Komposition bereiteten ihm fortan so viel Freude, dass er täglich Stunden damit verbrachte und letztlich den Weg des Berufsmusikers einschlug. Inzwischen gibt er, nach Beschäftigungen in Bad Pyrmont und Geldern, seit knapp siebeneinhalb Jahren im Kirchenbezirk hauptverantwortlich den Takt vor.

Wohnhaft in Buchen fühle er sich hier nach wie vor sehr wohl und er schätze insbesondere für seine Kinder die Vorzüge des Kleinstädtchens im Gegensatz zur Zehn-Millionen-Metropole Seoul. Einzig die Heimatbesuche bei den Großeltern in Südkorea seien durch die Pandemie etwas komplizierter, doch halte die Familie ohnehin täglichen Kontakt via Skype.

Freude an der Musik

Ob es denn seinen hochmusikalischen Ohren nicht ab und an schmerze, wenn seine Laiensänger sich mal im Ton vergriffen? Diese Frage musste sein. „Nein“, lacht er und erneut spürt man die Freude an der Musik und die Arbeit mit den Menschen. Ein einfaches „Okay nochmal!“ seinerseits und schon gehe das Üben weiter.

Abschließend wünsche sich der 43-Jährige, dass „Corona bald vorüber ist“ und er wieder auf allen musikalischen Hochzeiten tanzen beziehungsweise seine Passion leben könne. Keineswegs blauäugig blickt er auf die kommenden Herausforderungen und er befürchtet, dass manch Sänger, im schlimmsten Falle der ganze Chor nicht mehr zusammenfinden werde.

Seinen Orgelschülern möchte er die Vielfalt der Kirchenorgeln im Bezirk vorstellen, eine Tour zu besonderen Instrumenten organisieren, die sie dann erproben könnten. Ein Orgelkonzert auf der größten Orgel des Kirchenbezirks in Bödigheim wolle er ebenfalls wieder anbieten. „Das war immer ein Highlight“, schwärmt er, denn an diesem Instrument könne man alle Epochen spielen. Aber auch den normalen Probealltag, von Montag bis Samstag, von Gospel über Posaune bis hin zu Klassik wünsche er sich zurück, wenn er wieder unbeschwert den Ton angeben und mit einem lachenden „Okay noch mal!“ die Lieder einstudieren könne.