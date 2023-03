Betrunkener Lkw-Fahrer fuhr bei Ahorn gegen Schutzplanke

Ahorn. Volltrunken war am Freitagabend ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 81 unterwegs und verursacht einen Verkehrsunfall.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Sattelzug in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn verlor der 44-Jährige vermutlich aufgrund des Alkoholisierungsgrads die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer wohl aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nicht mehr ansprechbar. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Vorfalls verantworten und mit einer Strafanzeige rechnen.

