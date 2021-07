Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehrsunfall - Junge Frau verletzt, großer Schrecken für Bewohner Berolzheim: Flucht vor der Polizei endet in Hauswand

In der Nacht zum Mittwoch entzog sich eine junge Pkw-Lenkerin einer Polizeikontrolle. Sie raste davon, verunglückte aber in der Ortsdurchfahrt Berolzheim. Sie krachte in eine Hauswand und kam nach 50 Metern zurück auf der Straße mit ihrem völlig zerstörten Wagen zum Stehen.