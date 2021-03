Liebe Bürger von Ahorn, am 14. März entscheiden Sie, wer künftig als Bürgermeister die Geschicke Ihrer schönen Gemeinde lenken soll. Gleich zu Beginn der Frist habe ich meine Bewerbung für dieses reizvolle Amt eingereicht.

AdUnit urban-intext1

Mir war es wichtig, von Anfang an präsent zu sein und zu zeigen, dass ich gerne Ihr Bürgermeister werden möchte. Mit 28 bin ich zwar jung an Lebensjahren, bringe aber eine klassische Verwaltungsausbildung und mehrere Jahre praktische Erfahrung im kommunalen Bereich mit. Sowohl als Hauptamtsleiter als auch als Ortsvorsteher habe ich mir einen großen Überblick über die wichtigen kommunalen Themen erarbeitet. Ich bin in einem Alter, in dem man gerne lernt und sich rasch in Neues einarbeitet.

Benjamin Czernin. © Czernin

Schon vor Abgabe meiner Bewerbung kannte ich Ahorn sehr gut. Durch unseren intensiven Austausch wurde meine Einschätzung nochmals bestätigt: In Ahorn wird Gemeinschafts- und Heimatgefühl großgeschrieben. Genau das ist mir als Kind der Region besonders wichtig. Ich habe gespürt, wie viel Energie und Engagement in dieser Gemeinde steckt. Dieses Potenzial möchte ich gemeinsam mit Ihnen zu neuem Leben erwecken.

Zahlreiche Aufgaben werden uns in Zukunft beschäftigen: laufende Bebauungsplanverfahren, Erschließung von Wohnbaugebieten, Weiterentwicklung des Schulstandorts, Stärkung der Kindergärten, Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, Kanalsanierung in Berolzheim, Belebung der Ortskerne oder Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Pflege der Infrastruktur.

AdUnit urban-intext2

Als Hauptamtsleiter einer Gemeinde mit 3700 Einwohnern sind mir die Strukturen in Ahorn bestens vertraut. In die örtlichen Gegebenheiten muss ich mich im Falle meiner Wahl zwar einarbeiten, nicht aber in die fachlichen Grundlagen.

Die vergangenen Wochen haben meinen Wunsch, bei Ihnen Verantwortung zu übernehmen, nochmals verstärkt. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass wir gemeinsam viel bewegen können. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.“