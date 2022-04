Bedarfsplanung verabschiedet

Ahorn. Die Gemeinde Ahorn führt jährliche eine Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung durch. Durch die Befragung des Kindergartenpersonals soll sichergestellt werden, dass der Bedarf zum nächsten Kindergartenjahr gedeckt ist. In den Kindergärten in Ahorn gibt es 114 genehmigte Plätze. 2021 war die Betriebserlaubnis in Berolzheim wegen fehlender Plätze für über Dreijährige vorübergehend von einer Krippe in eine große Altersmischung umgewandelt worden. Dafür musste der Stellenplan erhöht werden. Momentan reichen die Plätze für über und unter Dreijährige aus. Auch der Bedarf an einer Ganztagesbetreuung kann gedeckt werden. Jedoch werden die Plätze fast vollständig belegt sein. Bürgermeister Benjamin Czernin sagte in der Gemeinderatssitzung: „Wir geraten an die Kapazitätsgrenze.“

Zudem werden vier Kinder in Ahorn in der Tagespflege betreut, eines dieser vier wird in einer anderen Kommune beaufsichtigt. Die Betriebserlaubnis des Eubigheimer Kindergartens wurde zur Erweiterung der Kleingruppe von zwölf auf 20 Kinder befristet bis 31. Januar 2023 erteilt. Benjamin Czernin erläuterte dazu: „Durch die veränderte Betriebserlaubnis wurde der Mindestpersonalschlüssel gesenkt. Dadurch sparen wir die Kosten ein, die wir aufgrund des höheren Personalschlüssels in Berolzheim hatten.“

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat die Bedarfsplanung und die Änderung der Betriebserlaubnis im Berolzheimer Kindergarten von einer großen Altersmischung in eine Krippengruppe sowie die Reduzierung des Stellenplans von 4,08 auf 3,83 Fachkraftstellen. sk

