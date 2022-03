Bauplätze in der Gemeinde Ahorn nach wie vor begehrt

Ahorn. Der Gemeinderat Ahorn beschloss in seiner Sitzung am Dienstag in Eubigheim einstimmig, die Erschließungsplanung für das Baugebiet „Unterm Sindolsheimer Weg“ in Hohenstadt (Bild) an das Büro Walter und Partner zu vergeben. Mit einem Angebotspreis von 14 592 Euro war es der günstigste Bieter. Fünf neue Bauplätze sollen dort entstehen. Bauplätze sind in der Gemeinde Ahorn nach wie vor begehrt. Aktuell läuft bereits eine weitere Ausschreibung für das Baugebiet „Schusteräcker III“ in Eubigheim. sk/Bild: Benjamin Czernin/Gemeinde Ahorn

