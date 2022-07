Bauen an der „Zivilisation der Liebe“

Eubigheim. Es verströmte das Flair eines unbeschwerten, leichten Open-Air-Kinos an einem lauen Sommerabend – das 70-jährige Bestehen des Kindergartens St. Josef in seinem Gebäude in der Schlossstraße.

Eine Leinwand, Stuhlreihen im Grünen, ein Schatten spendender alter Baumbestand, dezente Deko – einzig das Rednerpult ließ auf etwas Offizielles schließen. Schon vor Beginn des Festaktes kamen die Gäste vor den Stellwänden mit den Fotos der Kindergartenjahrgänge miteinander ins Gespräch, suchten bei einem imaginären Spaziergang in die Vergangenheit ihre Aufnahmen, die ihrer Angehörigen oder Freunde. Man spürte deutlich die Bindung zu dieser Einrichtung.

Blick in die Historie

In ihrer Begrüßung beleuchtete Kindergartenleiterin Carmen Ihle die Historie, beginnend mit der Errichtung einer Schwesternstation vor knapp hundert Jahren bis heute (wir berichteten). Aktuell können bis zu 45 Kinder in zwei Gruppen von sechs pädagogischen Fachkräften betreut werden. Mit Kerzen, vor der Mariengrotte entzündet, gedachte sie all derer, die in den sieben Jahrzehnten in jeglicher Form dem Kindergarten nahestanden.

Dieses Nahestehen, die vielen Berührungspunkte arbeiteten die Erzieherinnen Regina Berberich und Roswitha Dötter heraus. Man geriet ins Staunen, wie breit verknüpft diese in ihrem Umfeld vernetzt sind. Ein Beleg dafür bot auch der wohldosiert in drei Teilen von Schwester Malathy gezeigte Film, in dem Kindergartenkinder der ersten bis zur jüngsten Generation in ihren Erinnerungen kramten: Humorvoll, emotional und von großem Unterhaltungswert. Innerlich zustimmend, schmunzelnd durchlebten die Geladenen mit den Protagonisten ihre eigenen Erinnerungen.

Die Kinder gewährten mittels eines Films, verantwortet von Fachkraft Galina Gold, begeisterte Einblicke in ihren abwechslungsreichen Alltag. Man konnte sich von der wertvollen Arbeit der Bildungseinrichtung überzeugen, die die ersten Schritte aus der Familie in ein neues Miteinander begleitet.

Beständigkeit und Veränderung gleichermaßen präsentierte Erika Schlesinger, sich selbst schmunzelnd als „Inventar“ bezeichnend. Sie beleuchtete die Herausforderungen der jeweiligen Jahrzehnte, die stets einen „Spiegel der Zeit“ darstellten. Brauchtum sowie ein fester Rhythmus im Jahreslauf, orientiert an den christlichen Festen, der sich erhalten habe, werde gepflegt.

Pfarrer Steffen Kolb, als Vertreter des kirchlichen Trägers, bezeichnete die Erziehung im Sinne Don Boscos als „Sache des Herzens“ und freute sich, dass die Kinder Willkommen-Sein und Liebe spüren. Somit baue die Einrichtung an einer „Zivilisation der Liebe“, die für die Zukunft hoffen lasse.

Mit einer humorvollen Anekdote aus seiner Kindergartenzeit begann Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin sein Grußwort, betonte die Wichtigkeit der Kindergärten in den Ortsteilen und manifestierte dies in den konkreten Plänen zur energetischen Sanierung des Gebäudes sowie eines Anbaus. Überdies verbinde er persönlich bereits viele Besuche und „tolle Erlebnisse“ mit dem Kindergarten.

Gelebte Ökumene

Ortsvorsteher Roland Englert lobte die gelebte Ökumene und freute sich, dass sich Erzieherinnen und Kinder bei Festlichkeiten der örtlichen Vereine einbrächten und diese mitgestalteten. „Das erhöht die Identifikation in der Bevölkerung“, ist er überzeugt.

Pfarrgemeinderat und Altbürgermeister Elmar Haas honorierte die wertvolle Erziehungsarbeit und bekräftigte, dass in Zeiten großer Umbrüche in der Kirche die Pfarrgemeinden zu ihren Einrichtungen stünden.

Wie eng Bindungen und Beziehungen zum Eubigheimer Kindergarten St. Josef sind, wurde abschließend noch offensichtlich an den vielen Gesprächen und Erinnerungen der Gäste, die immer wieder den Weg zur interessanten Bilderausstellung einschlugen.

Die Kindergartenzeit hat augenscheinlich – egal in welcher Generation – nachhaltig ihre Schutzbefohlenen geprägt.