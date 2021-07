Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehrsunfall - Junge Frau schwer verletzt Auto kracht nachts in der Berolzheimer Ortsdurchfahrt in ein Wohnhaus

Ein ungewöhnlicher Unfall rief die Einsatzkräfte am Dienstag um 23.30 Uhr auf den Plan. In Berolzheim war ein Pkw in ein Haus gekracht und dann zurück auf die Ortsdurchfahrt geschleudert worden. Eine junge Frau wurde schwer verletzt.