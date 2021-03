  Arbeiten für Berolzheimer Kanalsanierung vergeben

Ahorn. Die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in Berolzheim (Bild) soll starten, sobald es die Witterungsbedingungen zulassen. Am Dienstag vergab der Gemeinderat Ahorn diese Arbeiten einstimmig an die günstigste Bieterin, die Firma Kanal Türpe Gochsheim, zum Angebotspreis von 284 910 Euro. Dieser Preis liegt 100 000 Euro unter der Ausschreibung, sagte Bürgermeister Elmar Haas dazu in der Eubigheimer Turnhalle. Die betroffenen Eigentümer werden vor dem Baubeginn rechtzeitig informiert, versicherte er. Bild: Sabine Holroyd