Amtseinführung von Ulrike Gehrig in Hohenstadt ist ein Idealfall für die Pfarrgemeinde

Hohenstadt. In der schmucken evangelischen Kirche in Hohenstadt fand im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes die Amtseinführung von Ulrike Gehrig in den Kirchendienerdienst statt. Dekan Rüdiger Krauth bedankte sich bei der langjährigen Vorgängerin Herta Dörzbacher für die stets zuverlässigen treuen Dienste für ihre Kirche. In Anlehnung an Abrahams Lebensgeschichte mit Aufbruch, Veränderungen im Leben und Erneuerung mit göttlicher Zuversicht werde auch dieser Wechsel begleitet.

Das passende Rüstzeug für den umfangreichen, regelmäßigen Kirchendienerdienst hat sich Ulrike Gehrig bereits in jungen Jahren mit ihrem Großvater Eduard Wünst und dessen legendären Kindergottesdiensten sowie bei den Kirchgängen erworben; des Weiteren als langjährige Vertretung von Herta Dörzbacher. Da ihre Eltern Herta und Horst Dörzbacher gerne auf Reisen gingen, war Ulrike Gehrig stets zur Stelle. Besonders als ihr Vater sich beim Kirchenputz verletzt hatte, war sie bereits bei den schwierigen Aufgaben sowie den Gottesdiensten eingesprungen. Seit Dezember 2019, nach dem offiziellen Abschied des Kirchendienerehepaares, übernahm sie kommissarisch das Kirchenamt für die evangelische Kirchengemeinde Hohenstadt.

Die gebürtige Hohenstadterin fühlt den Kirchendienst als Berufung mit einer Zeit der Besinnung, in der Dorfkirche zu Hause zu sein, um zur Ruhe zu kommen vom hektischen Alltag.

Die evangelische Kirchengemeinde Hohenstadt mit Dekan Rüdiger Krauth, Pfarrer Hermann sowie die Gottesdienstbesucher, alle sind erfreut, dass so eine kompetente Dienerin die Nachfolge mit Begeisterung angetreten hat.

