Ahorn freut sich über 414 000 Euro

Ahorn. Die Gemeinde Ahorn ist im aktuellen Programmentscheid des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) wieder in den Genuss einer hohen Fördersumme gekommen. Bürgermeister Elmar Haas freut sich: „414 000 Euro fließen in die Gemeinde. Das ist eine beachtliche Summe, die zeigt, wie wichtig die Strukturförderung im Ländlichen Raum ist.“

AdUnit urban-intext1

Acht Projekte privater Antragsteller erhalten eine Förderung. Darunter sind drei eigengenutzte Wohnprojekte in Eubigheim sowie Wohnprojekte zur Vermietung in Schillingstadt und Hohenstadt. Auch Unternehmen profitieren von den Fördermitteln. Des Weiteren wird eine kommunale Wohnumfeldmaßnahme zur Schaffung von öffentlichen Parkplätzen gefördert.

„Wir ermuntern private Eigentümer und Unternehmer die Chance zu ergreifen, die die Anerkennung als ELR-Schwerpunktgemeinde bietet“, so der Rathauschef. So profitieren private Antragsteller von einem Fördervorrang gegenüber anderen Gemeinden. Die Kommune erhält zehn Prozent mehr Förderung für gemeinwohlorientierte Projekte. Gefördert werden Vorhaben in den Schwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen. Bei Umnutzung von Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum beträgt der Fördersatz bis zu 35 Prozent, maximal 55 000 Euro pro Wohnung, bei umfassender Modernisierung und bei ortsbildgerechten Neubauten bis zu 35 Prozent, maximal 25 000 Euro pro Wohnung.

Bei Interesse an einer Antragstellung im ELR sowie einem kostenfreien Beratungsgespräch setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeverwaltung, F. Hefner in Verbindung. In diesem Jahr können zum letzten Mal Anträge im Rahmen der ELR-Schwerpunktgemeinde gestellt werden. Die ELR-Anträge müssen bis Ende Juli bei der Gemeinde abgegeben werden.

AdUnit urban-intext2

Am Dienstag, 4. Mai, findet um 19 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zum Thema „Förderung und Beratung zu Ihrem Bauvorhaben“ statt. Die Firma Klärle informiert über ELR. H. Scherer von der Volksbank Kirnau erläutert ergänzende energetische Förderprogramme der KfW und BAFA. Die Energieagentur Main-Tauber, H. Muhler stellt das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale vor. Bei Interesse an der Online-Veranstaltung sollte man sich anmelden bis Dienstag, 27. April, bei der Gemeindeverwaltung, F. Hefner, E Mail: hefner@gemeindeahorn.de, Telefon 06296/920218.