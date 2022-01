Ahoen: Augen auch beim Haushalt stets offen halten

Der Haushalt 2022 der Gemeinde Ahorn stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich. Doch ihnen ist auch klar: Das Zahlenwerk ist in Zeiten der Pandemie eine Momentaufnahme. Die Situation gestaltet sich wie im Straßenverkehr. Fatal wäre es, immer nur aufs Gaspedal zu drücken, um schnell voranzukommen. Weitaus sicherer unterwegs sind all jene, die ihre Augen stets offen halten, über den Tellerrand hinaus blicken, auf das Ganze fokussiert sind und einen Fuß stets auch in der Nähe der Bremse haben. Wird nach dieser Maxime verfahren, führt der eingeschlagene Weg zum Ziel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1