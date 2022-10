Ahorn. Bernhard Ries legte dem Ahorner Gemeinderat in seiner Sitzung in der Eubigheimer Turnhalle den Jahresbericht der Netze BW vor. Insgesamt umfasse demzufolge das Stromnetz der Kommune 97,6 Kilometer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hauptaufgabe des Stromlieferanten seien das Aufrechterhalten und das Wiederherstellen der Versorgungssicherheit rund um die Uhr, was mit einer modernen und sicheren Leitstellentechnik erfolge. Man habe diesbezüglich ganz hohe Ansprüche an sich selbst, allerdings könne es durch höhere Gewalt immer mal wieder zu kurzzeitigen Stromausfällen kommen. Gründe hierfür könnten zum Beispiel sein Tiere, Erd- und Baggerarbeiten oder atmosphärische Einwirkungen. Um die Gefahr möglichst niedrig zu halten, werde auch ständig in die Versorgungssicherheit investiert, betonte Ries.

Im Gemeinderat kurz notiert Wie Bürgermeister Benjamin Czernin dem Gremium mitteilte, seien in Sachen Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für 2023 elf Anträge mit einer beantragten Zuwendungssumme von etwa 1,4 Millionen Euro eingereicht worden. Die Räte nahmen den Prüfbericht des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes bezüglich der Eröffnungsbilanz zur Kenntnis. Die nächste Sitzung des Ahorner Bürgerparlamentes ist am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr in der Turnhalle in Eubigheim. ktm

In Sachen Photovoltaik und Wind sei die Gemeinde Ahorn recht gut aufgestellt. 279 PV-Anlagen und 15 Windräder sorgten für eine Einspeisung von rund 62 300 000 kWh/Jahr. Dies sei ein Beitrag auf dem Weg hin zu Treibhausneutralität. 2021 habe die Einspeisung im Übrigen zehn Mal höher gelegen als der Jahresverbrauch. Damit belege die Kommune kreisweit einen vorderen Platz.

Mehr zum Thema Natur Schüler werden zu „Förstern“ Mehr erfahren

Kontinuierlich nach oben gehe in Ahorn auch die Anzahl der Wärmepumpen. Deren Zahl habe Ende 2021 56 betragen, was ein Anteil von 5,2 Prozent am Gesamtstromverbrauch ausmache. Damit liege die Gemeinde deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Insgesamt sei Ahorn auf diesem Sektor gut aufgestellt, allerdings gebe es weiterhin Potenziale, die herausgekitzelt werden könnten, ließ Bernhard Ries durchblicken.

Im weiteren Verlauf befasste sich das Gremium mit der Leitungszeit in Kitas im Zusammenhang mit dem Gute-Kita-Gesetz, bei dem es um die Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen geht. Nach jetzigem Stand endet die Regelung zum Ende des laufenden Jahres. Hierin ist zu lesen: „Die Leitung einer Einrichtung mit einer Gruppe ist im Umfang von mindestens sechs Stunden wöchentlich für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben von der Tätigkeit in der Gruppe freizustellen. Umfasst eine Einrichtung zwei und mehr Gruppen, erhöht sich die Leitungszeit ab der zweiten Gruppe und für jede weitere um mindestens zwei weitere Stunden wöchentlich pro Gruppe.“

Ob es ab Januar 2023 eine neue gesetzliche Vorgabe zur Umsetzung der Leitungszeit gibt und wer sie finanziert, stehe derzeit in den Sternen, war aus der Verwaltung zu erfahren. Deshalb sei in der Gemeinde Ahorn die Fortführung der Leitungszeit von der Geschäftsführung der evangelischen Kindertageseinrichtungen beantragt worden. So werde eine Planungssicherheit gewährleistet. Sollte die Fortführung der Leitungszeit gesetzlich geregelt werden, gelte dies künftig. Für die Einrichtungen in Buch und Schillingstadt würden sechs Stunden pro Woche veranschlagt. Um gewappnet zu sein, votierte der Rat für die Freigabe einer Summe von 19 000 Euro für Personalausgaben und Beteiligung am Betriebskostendefizit nach Vertrag. Zudem votierte er für die Verlängerung der Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels zur Umsetzung der Leitungszeit nach aktuellem Umfang für die evangelischen Einrichtungen, sofern der Gesetzgeber zu keiner Lösung komme.

Feuerwehrangelegenheiten genießen bei Verwaltung und Gemeinderat in Ahorn einen hohen Stellenwert. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass der Gemeinderat für die Beschaffung und den Einbau von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr stimmte. Insgesamt fallen hierfür knapp 20 000 Euro an.