19-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Ahorn. Ein junger Mann verunglückte am Montagnachmittag bei einem Motorradunfall bei Ahorn tödlich. Gegen 15 Uhr war der 19-jährige Motorradfahrer auf der Landesstraße 579 von Buch kommend in Richtung Kupprichhausen. Auf Höhe der Anschlussstelle Ahorn der Bundesautobahn 81 verlor der Kraftradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine BMW und kam zu Fall. Durch den Unfall wurde der 19-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1