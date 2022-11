Es ist so weit – die Narren regieren wieder das Land. Auch in „Alleze“ startete die Fastnacht am elften Tag im elften Monat mit dem Wecken des „Balzele mit Fraa un Kinner“ im Museumshof.

Adelsheim. Kleine Narren feierten bereits am Nachmittag. Doch bevor die traditionelle Weckzeremonie im idyllischen Museumshof begann, veranstaltete die Zunft am Nachmittag bereits einen „11.11. für die

...