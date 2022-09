Zeugen nach Messerattacke gesucht

Adelsheim. Ein bisher unbekannter Mann, etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, russisch sprechend, bekleidet mit kurzen Shorts, ärmellosem T-Shirt und Basecap, sprach nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 3. August, gegen 13.25 Uhr im Stadtturm Adelsheim einen Passanten an und fragte diesen nach einer Zigarette.

In der Folge kam es zwischen den beiden und einem an der Tatausführung unbeteiligten Dritten zu einem Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte den Passanten mit einem Messer am Bauch verletzte (die FN berichteten). Bild: Polizei

© Polizei