Zahlreiche Kollegen der Martin-von-Adelsheim-Schule verabschiedet

Adelsheim. Ein außergewöhnliches Schuljahr 2020/21 ging an der Martin-von-Adelsheim-Schule zu Ende. Kaum jemand weint dem Corona-Schuljahr nach. Aber die Anzahl der vielen Blumensträuße bei der Abschlussfeier zeigte, dass es wieder einmal Abschiednehmen hieß. Im Rahmen einer kleinen Feier führten daher Schulleiter Florian Loser, zusammen mit der neuen stellvertretenden Schulleiterin Sigrid Albrecht und unterstützt durch Bürgermeister Wolfram Bernhardt im neu gestalteten Pausenhof durch das kurzweilige Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwerer Verlust

Schulleiter Florian Loser freute sich darüber, nun nicht mehr alleine vorne stehen zu müssen, sondern nach dem schweren Verlust von Konrektorin Margit Huth im Januar, nun Sigrid Albrecht als Unterstützung an seiner Seite zu haben. Auch bedankte er sich bei Julian Dolk, Peter Dörr, Kathrin Stätzler und Sigrid Albrecht dafür, dass sie ihn in dieser schwierigen Übergangszeit so außerordentlich unterstützt haben, aber natürlich auch bei allen anderen, die in diesem Schuljahr über das normale Maß hinaus versucht haben, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.

An seine Rede schlossen sich die Verabschiedungen an. Zunächst wurden die beiden Referendarinnen Tabea Siebert und Caroline Stadelmaeyer verabschiedet. Tabea Siebert wird im neuen Schuljahr allerdings als festangestellte Lehrkraft an der Martin-von-Adelsheim-Schule beginnen.

Drei Kollegen werden im kommenden Schuljahr an andere Schulen abgeordnet. Hierbei handelt es sich um André Becker, Eva Mayerhöffer und Ines Heuberger. Die Schulleitung betonte, dass man doch hoffe, sie in einem Jahr wieder zurück an die Schule zu bekommen, eventuell auch mit neuen Erkenntnissen und Erfahrungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lena Wagenhals hat aus privaten Gründen einen Versetzungsantrag gestellt und wurde ebenfalls verabschiedet. Zusammen mit Julian Dolk, der nicht nur als Kollege, sondern auch im Namen des Sportvereins und der Fachschaft Sport ein Präsent überreichte, hieß es auch Abschied zu nehmen vom FSJler Yanis Bischof.

Elke Schork, die viele Jahre als pädagogische Assistentin eine Unterstützung war, wurde aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet, man hoffe allerdings, dass sie in ein paar Jahren wieder zurück an die Schule kommen werde. Martina Seitz, die schon seit Jahrzehnten mit Adelsheim und der Martin-von-Adelsheim-Schule eng verbunden ist, wurde von ihrem Küchenteam unter Leitung von Christiane Doss in den Ruhestand verabschiedet. Auch Bürgermeister Wolfram Bernhard widmete ihr ein paar Worte, beschrieb ihren beruflichen Werdegang und überreichte ihr als Dankeschön der Stadt Adelsheim die Adelsheimer Uhr. Natürlich hoffe man aber, ergänzte Florian Loser, dass sie der Schule im Rahmen des Fördervereins weiterhin treu verbunden bleibe.

Zuletzt mussten die Schule und die Stadt Adelsheim sich auch von Schulsekretärin Karin Schmutz verabschieden. Jahrelang war sie für jegliche Belange ununterbrochen im Einsatz und hatte stets eine Lösung parat.

Das Programm schloss mit einer Rede von Sigrid Albrecht ab. Sie betonte, wie sehr sie sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die vielen neuen Herausforderungen freue.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3