Zahlreiche Absolventen erreichten Auszeichnungen

Adelsheim. Die Abiturienten des Jahrgangs sind Larissa Albinsky, Dallau; Fabienne Bachert, Roigheim; Tobias Bauer, Bieringen; Alina Bechtel, Oberkessach; Luisa Bechtold, Götzingen; Noah Blankenburg, Großeicholzheim; Marie Scarlett Bleickert, Volkshausen; Kevin Bork, Adelsheim; Selina Claus, Diedesheim; Lutz Eggert, Dallau; Leonie Egner-Walter, Waldmühlbach; Lucia Isabell Eiffler, Großeicholzheim; Sebastian Gaukel, Adelsheim; Silas Genzwürker, Schlierstadt; Fabienne Grutza, Mosbach; Dennis Gunt, Sennfeld; Luis Vincent Haslinger, Adelsheim; Athina Haupt, Unterschefflenz; Valeria Hinz, Adelsheim; Jasmin Jährling, Hettingen; Annika Kleint, Billigheim; Maria Kloster, Großeicholzheim; Linda Michelle Knandel, Roigheim; Kim Marie Knapp-Holldorf, Höpfingen; Marina Knörzer, Oberkessach; Benjamin Kolbe, Adelsheim; Lara Krauß, Jagsthausen; Jasmin Kuhfeld, Jagsthausen; Julia Lamich, Roigheim; Elisabeth Laub, Oberkessach; Lillian Cheyenne Maisch, Großeicholzheim; Calvin Matthäus, Roigheim; Emely Mendel, Adelsheim-Sennfeld; Isabell Müller, Kirchheim unter Teck; Lina Noe, Rittersbach; Meike Verena Pauly, Adelsheim; Natalie Purgin, Adelsheim; Katharina Pauline Rein, Sennfeld; Franziska Rupp, Schwabhausen; Sophia Rüppel, Leibenstadt; Jan Schinko, Oberkessach; Hannah Louisa Schöll, Adelsheim; Leonie Schulz, Neudenau-Herbolzheim; Carolin Luzie Schwab, Möckmühl; Tabea Magdalena Sommer, Großeicholzheim; Xenia Stachowski, Adelsheim; Vanessa Steinfeld, Sennfeld; Alice Steinmark, Adelsheim; Luis Ühlein, Seckach; Jonah Valentin Unrath, Osterburken; Undine Vogelmann, Jagsthausen; Johanna von Thenen, Oberwittstadt; Daniel Josia Vonau, Neckarburken; Christian Jürgen Wagner, Adelsheim; Simon Wenzel, Mosbach-Lohrbach; Ellen Windhager, Adelsheim; Lena Winkler, Osterburken; Valentin Karl Wilhelm Zeller, Berlichingen.

Lob und Preise

Ein Lob für einen Gesamtschnitt von 1,6 bis 2,0 gab es für Daniel Vonau, Neckarburken (1,6), Luisa Bechtold, Götzingen (1,6), Emely Mendel, Adelsheim (1,6), Dennis Gunt, Sennfeld (1,8), Undine Vogelmann, Jagsthausen (1,9), Alice Steinmark, Adelsheim (1,9), Sebastian Gaukel, Adelsheim (1,9), Kevin Bork, Adelsheim (2,0), Tabea Sommer, Großeicholzheim (2,0). Den Preis der SMV für hervorragendes und vorbildliches Engagement erhielt Isabell Müller, der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Musik (Werner-Stober-Preis für herausragende Leistungen im Fach Musik) bekommt Undine Vogelmann, Jagsthausen.

Eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPhG) für sehr gute Leistungen in Physik bekommt Daniel Vonau, Neckarburken.

Der Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4), Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Physik, einen Buchpreis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik, den Ferry Porsche Preis für sehr gute Leistungen in Physik und die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für hervorragende Leistungen im Sport erhält Jan Schinko, Oberkessach.

Den Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) erhält Leonie Egner-Walter, Waldmühlbach.

Den Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) und für sehr gute Leistungen in Bildende Kunst bekommt Katharina Rein, Sennfeld.

Der Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) und für sehr gute Leistungen in Geographie erhielt Marina Knörzer, Oberkessach. Ein Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) und für sehr gute Leistungen in Englisch ging an Linda Knandel, Roigheim.

Ein Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) geht an Alina Bechtel, Oberkessach. Ein Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,3), für sehr gute Leistungen in Musik eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik, die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für hervorragende Leistungen im Sport und der Werner-Stober-Preis für herausragende Leistungen im Fach Musik geht an Hannah Schöll, Adelsheim.

Der Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,2) und der Preis für sehr gute Leistungen in Englisch geht an Tobias Bauer, Bieringen.

Der Preis des EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,1), der Preis für sehr gute Leistungen in Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung-Abiturpreis 2021 für herausragende Leistungen in Mathematik und der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Geographie gingen an Lara Krauß, Jagsthausen. Die Preise des EBG für das beste Abitur (1,0) sowie für sehr gute Leistungen in Musik, Englisch und in Deutsch ging an Jasmin Kuhfeld, Jagsthausen.

Der Preis des EBG für das beste Abitur (1,0), ein Preis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker für das beste Abitur in Chemie sowie der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Geographie gehen an Jasmin Jährling, Hettingen.

Der Preis des EBG für das beste Abitur (1,0), der Preis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker für das beste Abitur in Chemie, der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Geschichte, die Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille und der Buchpreis für hervorragende Leistungen in Geschichte, der Scheffel-Preis für besondere Leistungen in Deutsch von der Literarischen Gesellschaft, der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Biologie sowie der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Deutsch gehen an Simon Wenzel, Lohrbach.

Der Preis des EBG für das beste Abitur (1,0), der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Geschichte sowie der Preis des EBG für sehr gute Leistungen in Biologie gehen an Carolin Schwab, Möckmühl.