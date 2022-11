Adelsheim. Rund 90 interessierte Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte fanden sich am Dienstag in der Cafeteria der Martin-von-Adelsheim-Schule ein.

Konrektorin Sigrid Albrecht begrüßte ganz besonders den Referenten Rafael Bertram von der Akademie für Lernpädagogik sowie die Elternbeiratsvorsitzende Melanie Bender, die Hauptinitiatorin war.

„Wer wünscht sich nicht, dass das Lernen zu Hause entspannter abläuft?“ – Genau mit dieser Frage stieg der langjährige Lerncoach ein und er versprach, dass die Eltern nach dem 90-minütigen Vortrag einige Ideen mitnehmen können, wie Lernen eben doch Spaß machen kann, indem verschiedene Lerntechniken eingesetzt werden, die das Lernen unterstützen, wodurch letztlich mit weniger Aufwand mehr gelernt werden kann. Er ging auf die vier Bereiche Lerntechniken, Konzentration, Motivation und Selbstorganisation ein. Zu jedem der Bereiche hatte er anschauliche Beispiele im Gepäck.

Am Ende sprach er allen Anwesenden Mut zu, mit ihren Kindern den Weg zu entspannterem Lernen zu gehen. An den Reaktionen der Eltern nach dem Vortrag wurde deutlich, dass hier noch viel Gesprächsbedarf besteht, viele Eltern erleichtert waren, dass sie schon so viel richtig gemacht haben und viele auch die Motivation aufzeigen, ihre Kinder auf diesem Weg zu begleiten.