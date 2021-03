In der Tat eine „geistreiche“ Idee: Ein ausrangiertes Wachhaus der JVA in eine „Bücherzelle“ umzubauen. Das Gemeinschaftswerk wurde am Donnerstag am Rathaus seiner Bestimmung übergeben.

Adelsheim. Sichtlich guter Laune freute sich Bürgermeister Wolfram Bernhardt über die Tatsache, dass der Tag der Übergabe der „Bücherzelle“ just mit seinem Geburtstag zusammenfiel. „Da muss ich

...