Wichtiger Lehrgang für Ackerbauern

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Fachdienst Landwirtschaft bietet wieder einen Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde im Pflanzenschutz mit dem Schwerpunkt Ackerbau an. Im Pflanzenschutzgesetz ist festgelegt, dass eine Person nur dann Pflanzenschutzmittel anwenden, über Pflanzenschutz beraten oder Pflanzenschutzmittel vertreiben darf, wenn sie über einen von der zuständigen Behörde ausgestellten Sachkundenachweis verfügt.

Der Lehrgang findet als Hybridveranstaltung online und in Präsenz statt. Der Online-Unterricht ist jeweils ab 18 Uhr von Dienstag, 23., bis Donnerstag, 25. November. Am Samstag, 27. November, ist bei der Deula ein Präsenztag geplant.

Die Prüfung wird am Mittwoch, 1. Dezember, an der Augusta-Bender-Schule in Mosbach abgenommen.