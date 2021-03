Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Solarenergie-Projekte in Adelsheim - Bei Freiflächen-Photovoltaik wird noch einmal das Gespräch mit den Landwirten gesucht / Dächer zuerst nutzen Wertschöpfung aus Solarenergie soll in der Region bleiben

Adelsheim will in Sachen erneuerbare Energien vorankommen. Vor allem soll die Sonne mehr genutzt werden. Das ist aber gar nicht so einfach.