Werner Röcker ist „Jubiläums-Schützenkönig“

Adelsheim. Zur Königsfeier im Jubiläumsjahr hatte die Schützengesellschaft 1823 ins Schützenhaus eingeladen. Oberschützenmeister Armin Schweizer freute sich in seiner Begrüßung über die vielen Teilnehmer. Er dankte Bürgermeister-Stellvertreter Sauter für dessen Grußwort sowie den über 40 Teilnehmern am Königs- und Seniorenpokalschießen sowie den Verantwortlichen für die Durchführung. Im Anschluss an das traditionelle Festessen erfolgte die Entthronung der amtierenden Schützenkönigin und des Prinzen.

Die Schießwettbewerbe brachten folgende Ergebnisse: Das Jugendehrenschießen LP und LG gewann Jan Ulrich mit einem 527 bzw. 70 Teiler. Den Glückspokal gewann mit fünf von fünf Treffern Wilfried Lenuweit.

Sehr gut besucht waren die Termine zum Seniorenpokalschießen. Die Siegerehrung nahm Organisator Lenuweit zum Anlass, sich für die lebhaften Aktivitäten seiner Senioren zu bedanken.

Durch gezielte Maßnahmen wurden im vergangenen Jahr für den Verein über 30 neue Mitglieder gewonnen. Dadurch, so Lenuweit, erwächst jedoch auch Verpflichtung – speziell im Jugendbereich auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten und attraktive Angebote auszuweiten.

Den Pokal der Seniorinnen gewann mit 1757 Ringen Roselies Bäumler vor Kornelia Fischer und Hannelore Jauch. Den Pokal der Senioren sicherte sich mit 1752 Ringen Reinhold Killian vor Hans-Jörg Besser und Dr. Dirk Altmeppen. Diese Ergebnisse lassen hoffen, dass sich die Senioren in diesem Jahr erstmalig an den Rundenwettkämpfen des Schützenkreises beteiligen werden.

Weiter ging es mit den Ehrenscheiben der Schützengesellschaft. Die Ehrenscheibe in der Disziplin Luftpistole gewann Wilfried Lenuweit mit einem 143 Teiler, gefolgt von Andreas Berg (297) und Peter Sitte (349). Die Luftgewehr-Ehrenscheibe gewann Anne Bopp mit einem 57 Teiler vor Wilfried Lenuweit (64) und Hans-Jörg Besser (110).

Unter viel Applaus wurde Jan Ulrich zum Prinzen gekürt. Er gewann den Wettbewerb mit einem 204 Teiler vor Benjamin Dinkel mit einem 771 Teiler. Schützenkönig im Jubiläumsjahr wurde mit einer Zehn und einem 167 Teiler Werner Röcker, Werner I. vom Wemmershof, umrahmt von seinem Gefolge: 1. Ritter Reinhard Jauch (181), 2. Ritter Mario Galic (200), Schwarzritter Hans-Jörg Besser (280).

Schließlich gab Schweizer Termine bekannt – und appellierte an alle, sich bei den 200-Jahr-Feierlichkeiten einzubringen. wl