„Wasserversorgung neu betrachten“

Rosenberg. Die zukunftsfähige Aus-richtung der Wasserversorgung der Gemeinde war ein weiteres Thema in dieser Ratssitzung. Wie Bürgermeister Matousek sagte, ist die Trinkwasserversorgung das „Lebensmittel Nr. 1“. Die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung hinsichtlich Qualität und Quantität genieße deshalb oberste Priorität.

In den 90er Jahren wurden die Ultrafiltrationsanlage im Pumpwerk Rosenberg sowie der Wasserturm Bronnacker gebaut. Die Hochbehälter in Rosenberg, Mettelheim und Hirschlanden entstanden bereits in den 80er Jahren.

Der Wasserturm Bronnacker. © Frodl

Laut Bürgermeister habe die jährliche Begehung mit dem Gesundheitsamt bestätigt, dass sich die örtlichen Wasserversorgungsanlagen in einem guten Zustand befinden. In den nächsten Jahren bestehe aber ein erhöhter Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand. Auch bei der Ultrafiltrationsanlage sei zu prüfen, ob diese noch zeitgemäß oder durch eine moderne Nanofiltrationsanlage zu ersetzen ist.

Die Quellen der Trinkwasserversorgung in Rosenberg liefern ausreichend Wasser, sogar mit einem deutlichen Überschuss. Es gilt zu prüfen, welcher Handlungsbedarf in Zukunft besteht. Dies beinhaltet zum einen das Wasserangebot, die Anlagen der Wasserspeicherung, die Wasseraufbereitung und die aktuellen Anforderungen und Möglichkeiten einer Vernetzung unter den Gemeinden, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, und die Möglichkeit eines weiteren Standbeins der Versorgungssicherheit bietet.

Dies war bis 1984 durch den damaligen Wasserverband Bauland in Osterburken gegeben, denn heute noch speist die alte Wasserleitung einen Brunnen in der Stadt Osterburken.

Nach mehr als 30 Jahren soll die Wasserversorgung nun im „Gesamten“ neu betrachtet werden, dabei sind die heutigen und zukünftigen Anforderungen an die Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. Die Ausführung ist für das kommende Jahr vorgesehen, wobei am Jahresende das Ergebnis vorliegen soll.

Ohne Wortmeldung vergab der Gemeinderat einstimmig die Gesamtbetrachtung der Wasserversorgung Rosenberg an das Ingenieurbüro Walter und Partner (Adels-heim) zu einem Angebotspreis von 17 500 Euro. F