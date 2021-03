Großeicholzheim. Aufgrund von notwendigen Schiebererneuerungen im Bereich der Röhrigstraße und Am Winterbaum muss am Mittwoch, 24. März, von 9 bis etwa 15 Uhr das Wasser in großen Teilen von Großeicholzheim abgestellt werden. Die Anwohner sollen sich für diesen Zeitraum einen Vorrat anlegen. Es werden folgende Bereiche von der Wasserabstellung betroffen sein: Seckacher Straße, Kirchgrundweg, Kirchgasse, Butzengasse, Marktplatz, Bannholzstraße, Bannholzsiedlung, Am Winterbaum, Postweg, Anselm-von-Eicholzheim-Straße, Röhrigstraße, Am Lenzengarten, Gartenweg, Grabenweg, Am Rank, Weilersweg und Hauptstraße ab der Wettgasse bis Schefflenzer Straße sowie die Schefflenzer Straße.

Für diese Arbeiten wird die Röhrigstraße im Bereich der Einmündung Am Winterbaum von Dienstag, 23. März, bis Donnerstag, 25. März, voll gesperrt.