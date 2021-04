Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Sonja in Osterburken“ - Die Römerstadt spielte an mehreren Abenden in dieser Woche eine Hauptrolle in der SWR-„Landesschau“ / „Meet & Greet“ mit der Moderatorin „Was hat Ostern mit Osterburken zu tun?“

Die SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein steht auf den „Römer-Burger“. Und der verregnete Tag im „Römerpark“ wird ihr „in ewiger Erinnerung bleiben“. Das und vieles mehr verriet sie im exklusiven „Meet & Greet“.