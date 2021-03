Adelsheim. Die Wahllokale in Adelsheim befinden sich wegen der Corona-Krise dieses Mal an anderen Orten. Das Wahllokal des Wahlbezirks Adelsheim 1 befindet sich im Kulturzentrum, Kreuzgasse 13, wo auch der Polizeiposten beheimatet ist. In der Eckenberghalle, Oberen Eckenbergstraße 5, ist das Wahllokal für den Wahlbezirk Adelsheim 2.

Keine Änderung in Leibenstadt

In Sennfeld befindet sich das Wahllokal in der Festhalle, Schlossstraße 15. In Leibenstadt bleibt das Lokal, wi von anderen Wahlen gewohnt, im Dorfgemeinschaftshaus.

Bevor sich Wähler auf den Weg ins Wahllokal machen, sollen sie auf der Wahlbenachrichtigung nachsehen, wo sich ihr Wahllokal befindet.