Vorkaufsrecht wird ausgeübt

Osterburken. Der Gemeinderat Osterburken traf in seiner Sitzung am Montag die einstimmige Entscheidung, das Vorkaufsrecht für die Flurstücke 12631 und 12632 (Kapellenstraße 12) auszuüben. Die beiden Grundstücke wurden im Juli 2021 in das Sanierungsgebiet Altstadt aufgenommen.

Die Sanierungsziele wurden mit Beschluss in der Gemeinderatsitzung im März entsprechend fortgeschrieben (die FN berichteten). Nach dem Vortrag des Sachverhaltes und kurzer Aussprache, bei der dem Käufer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, traf das Gremium die einstimmige Entscheidung, das Vorkaufsrecht auszuüben und beauftragte die Verwaltung, den entsprechenden Bescheid zu erlassen. Der Käufer will nun rechtliche Schritte einleiten. nb

