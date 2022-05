Vorfahrt missachtet

Rosenberg. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Montag den Vorrang eines Fußgängers an einem Zebrastreifen in Rosenberg missachtet. Der 46-Jährige überquerte gegen 16 Uhr die Hermann-Hagenmeyer-Straße über den Fußgängerüberweg, als sich laut Polizeiangaben ein Pkw näherte. Das Fahrzeug hielt nicht an, so dass der Fußgänger abrupt stehen bleiben musste. Dabei fiel der Rucksack des 46-Jährigen, den er in der Hand getragen hatte, auf die Straße und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Zum Personenschaden kam es nicht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer eines vermutlich dunklen Kleinwagens geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

