Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Projekt der Johannes-Diakonie - In der Oberen Austraße in Adelsheim entsteht ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderung Vorarbeiten für Bauprojekt der Johannes-Diakonie in Adelsheim laufen an

Das Bauvorhaben der Johannes-Diakonie in Adelsheim nimmt Gestalt an