Von Holst bis Heavy Metal

Adelsheim. „Alpha&Omega – Anfang und Ende“ lautete das Motto des diesjährigen Jahreskonzerts der Feuerwehr-, Stadtkapelle und der Jugendkapelle Adelsheim. Ein Motto das zum Sinnbild des Abends wurde. Ein neuer Anfang in der neuen Eckenberghalle, mit einem Stuhlkonzert und einer langen Corona-bedingten Pause, aber auch ein Ende der alten Halle und der Tischkonzerten – aber leider auch auf noch traurigere Weise. Am Tag vor dem Konzert verstarb der Ehrendirigent und „Vater“ der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim, Kurt Jaschek. Ihm zu Ehren spielten die Musiker das Stück „Auf zum Start“. Ein Stück, das Kurt Jaschek in die Jugendkapelle einbrachte und das seit fast 60 Jahren alle Musiker begleitet.

Neue Dirigentin

Traditionell wurde das Konzert von der Jugendkapelle eröffnet und wartete mit einer Premiere auf. Hannah Schöll hatte das Amt der Dirigentin von Anne Bangert übernommen. Sie steht der Jugendkapelle nun seit knapp einem Jahr vor. Es ging los mit einem Medley aus den Harry Potter Filmen, welches mit vielen Takt- und Tempowechseln den Musikern einiges abverlangte. „This is the end“, so beginnt der Song von Adele, der zur Filmmusik des gleichnamigen James Bond Films wurde. Mit „Skyfall“ setzte die Jugendkapelle ihr Programm fort. Zum Abschluss widmete sie ein Stück dem großen Zirkuspionier P. T. Barnum, dessen Biografie im Musicalfilm „The Greatest Showman“ verfilmt wurde. Überzeugend führte Hannah Schöll ihre Musiker durch das Leben des Zirkusmachers, wobei es ihr gelang, die unterschiedlichen Seiten seines Lebens musikalisch umzusetzen, so dass das Publikum in der neuen Eckenberghalle die Jugendkapelle nicht ohne eine Zugabe von der Bühne entließ.

Ehrungen im Rahmen des Jahreskonzerts Im Rahmen des Jahreskonzertes werden Musiker geehrt, die sich durch besondere Leistungen oder ihre lange Zugehörigkeit zum Orchester ausgezeichnet haben. Daniel Simonides durfte Pauline Adam, Amelie Bopp, Stina Ehmann, Lina Eibner, Mira Leykauf, Letizia Roth und Tim Schneider mit dem Junior-Leistungsabzeichen auszeichnen. Seitens der Stadtkapelle gab es Ehrungen für langjährige Musiker, wobei eine Ehrung nicht nur aufgrund der Schnapszahl hervorstach. Rainer Schöll führte durch die Ehrungen und freute sich, dass er die neue Dirigentin der Jugendkapelle Hannah Schöll, ebenso wie ihre Satzkollegin Marika Rauch, für zehn Jahre aktives Musizieren auszeichnen durfte. Für 15 Jahre erhielten diese Auszeichnung Carina Henninger, Simon Püringer, Christian Simonides, Alexander Kunkel und Patrick Schumacher. Überragend, nicht nur in der Größe dieses Musikers, sondern auch für seine langjährige Zugehörigkeit zum Orchester, wurde Ruben Zimmermann für 20 Jahre geehrt. Wilfried Zemke wurde für 55 Jahre aktives Musizieren in der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim gewürdigt.

Das Blechgeflüster, ein Blechbläser Sextett, bestehend aus den Stadtkapellenmusikern Andreas Eibner, Markus Kalbantner, Sebastian Schwenk, Daniel Simonides, sowie Sebastian und Willi Zemke, fungierten als besonderer Pausengong und empfingen die Gäste mit hochklassig vorgetragenen Stücken zurück in der Halle. Mit „The Book of Love“ von Peter Gabriel begann der kurzweilige Vortrag des Blechgeflüsters. Harmonisch perfekt ausbalanciert gelang den Musikern eine gefühlvolle Umsetzung dieses Love Songs. Sehr kontrastreich war hingegen das zweite Stück. Den Cowboysong „Ghostriders in the Sky“ von 1948 präsentierte das Sextett in einem mitreisenden Arrangement der Blasmusikgruppe „Da Blechhauf’n“ aus Österreich. Poppig wurde es im letzten Stück. „Shut up & Dance“ war nicht nur ein schwungvoller Abschluss, es ließ die Zuschauer mitwippend zurück.

Spielfreude war zu erkennen

Der Feuerwehr- und Stadtkapelle war die Spielfreude deutlich anzumerken, als sie zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Jahreskonzert bestreiten durfte. Der neue, alte Dirigent Steffen Siegert stand, nachdem er 2017 den Taktstock abgegeben hatte, wieder vor dem Orchester und leitete die 40 Musiker sicher durch die Stücke. Diese erstreckten sich von klassischen Werken Gustav Holsts bis zu einer Heavy Metal Nummer der Gruppe „Nightwish“. Andreas Eibner führte als Moderator durch den Abend und vermittelte den Zuhörern wichtige Informationen zu den jeweiligen Stücken. Neben Originalkompositionen für Blasorchester, wie „Opening“ des deutschen Militärmusikers Ernst Hoffmann, oder dem wunderbaren Stück „At morning’s first light“ aus der Feder des amerikanischen Komponisten David R. Gillingham standen auch Arrangements, wie die Filmmusiken aus „The First Knight“ oder dem Piraten Epos „Fluch der Karibik“ auf dem Programm. Besonders eindrucksvoll stellte sich die von Gustav Holst 1911 geschriebene „First Suite in Es“ heraus. Das Werk, welches die Musike im Oktober bereits mit dem Landesblasorchester erarbeiteten, stellte nicht nur eine große Herausforderung dar, es zeigte auch, wie die Musiker gekonnt zwischen den drei Sätzen Chaconne, Intermezzo und March hin und her wechselten. Solistische Passagen wechselten sich mit vollen Klängen des Orchesters ab.

Besondere Instrumente

Nicht minder herausfordernd war das Stück „from these ashes“. Chuck Elledge beschritt ganz neue Wege. Nicht nur, dass er besondere Instrumente, wie Rainmaker, Papier und Plastikflaschen zum Einsatz brachten, die Musiker mussten auch ihre Instrumente anders spielen. Dazu wurde die klassisch durchgetaktete Form des Stückes aufgehoben. Es gab kein Metrum mehr, sondern das Zusammenspiel erfolgte ausschließlich über die Anzeigen des Dirigenten. Der in diesem Stück dargestellte Waldbrand, die Flucht der Tiere, das Erlöschen und die Wiedergeburt neuen Lebens aus der Asche wurde von den Musikern der Stadtkapelle interpretiert.

Am Ende des Abends dann das vermutlich überraschendste Stück. Die Gruppe „Nightwish“, eine Symphonic-Metal-Band hat mit „Last Ride oft he Day“ ein Stück geschrieben, dass sich problemlos auf Festivals, wie Wacken spielen lässt. Joachim Hilse gelang eine eindrucksvolle Bearbeitung, die die Stadtkapelle Adelsheim dankbar aufgriff und sich selbst in eine „Symphonic-Blasorchester-Metal-Band“ verwandelte. Mit pulsierenden Bässen, massivem Schlagwerk und eleganten Melodielinien endete das Premierenkonzert in der neuen Eckenberghalle. Langanhaltender Applaus des Publikums war der Dank für ein gelungenes Konzert, die die Musiker nicht ohne eine Zugabe von der Bühne entließen.