Von der Streuobstwiese zum artenreichen Grünland

Adelsheim. Die Stadt Adelsheim und das Landesschulzentrum Adelsheim veranstalten am Samstag, 12. Februar, von 9 bis etwa 13 Uhr mit fachlicher Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbands Neckar-Odenwald-Kreis einen öffentlichen Landschaftspflegetag in der Hergenstadter Straße 3 in Adelsheim. Bei sehr schlechter Witterung ist ein Ersatztermin für den 19. Februar geplant.

Ziel der Aktion ist die Öffnung einer verbrachten ehemaligen Streuobstwiese und eines Lesesteinriegels in einem Muschelkalkhang und Entwicklung hin zu einem artenreichen Grünland. Später soll die Fläche dem Landesschulzentrum auch der Umweltbildung dienen.

Beim gemeinsamen Einsatz für den Erhalt dieser besonderen Kultur- und Naturlandschaft, sollen auch Brücken zwischen Landwirtschaft, Bürgern und Naturschutz gebaut werden.

An diesem Tag wird Strauch- und Baumschnitt mit Heugabel und Heurechen zusammengetragen und auf Haufen gesetzt. Der Abtransport findet dann später maschinell statt. Letzte Feinarbeiten beim Gehölzrückschnitt mit Astscheren und Handsägen sollen der künftigen Streuobstwiese den letzten Schliff geben.

Zur Pflegeaktion sind alle interessierte Bürger willkommen, die aktiv mithelfen und Hand anlegen wollen. Wer mitmachen will, sollte auf geeignete Kleidung, festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe achten. Auch sollten – sofern vorhanden – Werkzeuge wie Handrechen und Gabeln mitgebracht werden.

Treffpunkt ist oberhalb des Hanggrundstücks am Ende der Ostpreußenstraße am Übergang zum Fußweg. Parkmöglichkeiten gibt es im direkten Umfeld. Allerdings sind nur wenige Stellplätze vorhanden.

Weitere Informationen gibt es beim Landschaftserhaltungsverband, H. Jurgovsky (Telefon 06281/5212-1738).