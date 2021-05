Von der Fahrbahn abgekommen

Krautheim. Ein betrunkener 55-Jähriger verursachte am Montag einen Schaden und fuhr davon. Gegen 12.45 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes auf der Brunnenstraße unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte er gegen einen Roller, der durch die Kollision gegen ein ebenfalls dort abgestelltes Auto schleuderte. Der 55-Jährige hielt an und begutachtete den Schaden mit dem Besitzer des Rollers und des Pkw. Dann setzte er sich in seinen Mercedes und fuhr davon.

Er wurde daraufhin von der Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen. Da er sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Test durchgeführt. Dieser zeigte mehr als 3,2 Promille an. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitzeiner Fahrerlaubnis ist. Der Unfallfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verkehrsunfallflucht rechnen.